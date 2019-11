🔴Real Madrid-PSG (2-2): les notes des Parisiens !

LE TOP : KEYLOR NAVAS (7) N’A PAS LOUPÉ SON RETOUR

Thomas Meunier : 5

Thiago Silva : 6

Presnel Kimpembe : 4

Juan Bernat : 5

Idrissa Gueye : 3

Neymar : 4

Marquinhos : 4

Marco Verratti : 4

Angel Di Maria : 3

Mauro Icardi : 4

Kylian Mbappé : 5

Si le PSG n’est rentrĂ© Ă la pause qu’avec un seul but de retard, c’est avant tout grâce au portier costaricain. Pour son retour Ă Bernabeu, Navas a montrĂ© aux dirigeants parisiens qu’ils avaient eu raison de miser sur lui. de Kroos (21eme, 26eme, 33eme), de Carvajal (38eme) ou encore Marcelo (39eme). S’il ne peut rien sur les buts Ă bout portant de Benzema, le portier a clairement Ă©tĂ© dĂ©cisif dans ce nul miraculeux.Dans son duel 100% belge avec Hazard, le latĂ©ral droit a soufflĂ© le chaud et le froid. D’abord appliquĂ©, il s’est fait enrhumer par son compatriote sur l’ouverture du score madrilène. Il faut dire qu’il n’a pas franchement Ă©tĂ© aidĂ© pour ses compères d’attaque qu’ont Ă©tĂ© MbappĂ© et Di Maria, aux abonnĂ©s absents au moment de dĂ©fendre. Il a tentĂ© d’apporter offensivement, sans jamais vraiment rĂ©ussir Ă mettre un surnombre ou des centres dangereux avant de relancer les espoirs parisiens en Ă©tant Ă l’origine de la rĂ©duction du score de MbappĂ©.Dans l’avis gĂ©nĂ©ral du match, difficile de sortir une action de Thiago Silva pourtant le capitaine parisien a bien rĂ©pondu prĂ©sent dans ce duel face au Real Madrid. Face Ă Isco lâchĂ© par Gueye, il a bien essayĂ© d’intervenir pour contrer l’Espagnol qui a finalement trouvĂ© le poteau sur le but de Benzema. Derrière, il a essayĂ© de rameuter ses troupes par la parole et par l’exemple. Il s’est interposĂ© Ă de nombreuses reprises en coupant une passe entre les lignes ou les trajectoires comme sur ce tacle sur Hazard lancĂ© en profondeur (57eme).Comme son compère de dĂ©fense, il a longtemps tenu la baraque sans pour autant ĂŞtre totalement souverain. Les dĂ©crochages permanents de Benzema ont quelque peu compliquĂ© sa tâche et il s’est parfois fait bouger par le Français. Sur le deuxième du but du Madrilène, il est en retard et trop court pour dĂ©vier de la tĂŞte.Comme Meunier, il n’a pas Ă©tĂ© aidĂ© par MbappĂ© et Di Maria dans le repli dĂ©fensif mais l’Espagnol a moins souvent que son pendant Ă droite puisqu’Isco a souvent eu tendance Ă repiquer dans l’axe. Il laisse un peu trop de libertĂ© Ă Carvajal sur l’ouverture du score de Benzema mais derrière, il a eu le mĂ©rite de se montrer solide. Moins offensif qu’à l’accoutumĂ©, l’ancien du Bayern Munich dĂ©livre le ballon sur la frappe contrĂ©e de Draxler qui entraĂ®ne l’égalisation de Sarabia.Lors du match aller, il avait montrĂ© aux sceptiques pourquoi le PSG avait misĂ© sur lui. Ce mardi, le SĂ©nĂ©galais a Ă©tĂ© nettement plus en difficultĂ© Ă l’image de l’entrejeu parisien. MystifiĂ© par le Belge sur l’ouverture du score, il a Ă©tĂ© logiquement sacrifiĂ© par Tuchel pour faire entrer Neymar au retour des vestiaires.Sur le banc au coup d’envoi, Neymar n’y est restĂ© que 45 minutes. Dans un stade oĂą il Ă©tait forcĂ©ment attendu, le BrĂ©silien a rĂ©ussi Ă faire quelques diffĂ©rences sur ses contrĂ´les orientĂ©s mais n’a pas rĂ©ussi Ă peser autant que souhaitĂ© par Tuchel. Il pourra se consoler en se disant que c’est de son dĂ©calage vers Bernat que vient l’égalisation du PSG.De nouveau placĂ© en sentinelle, Marquinhos a Ă©tĂ© entre deux eaux Ă cause des diffĂ©rentes permutations de l’attaque madrilène. D’habitude rampe de lancement des attaques parisiennes, le BrĂ©silien a trop abusĂ© des passes vers l’arrière notamment en première pĂ©riode. PassĂ© dans un double pivot après la pause et la rentrĂ©e de Neymar, Marquinhos a Ă©tĂ© un peu mieux mais ce n’est clairement pas son meilleur match depuis le dĂ©but de la saison.Face au trio de l’entrejeu madrilène, Verratti a Ă©tĂ© bien discret mardi soir. S’il a par moment fait Ă©talage de sa qualitĂ© technique dans les relances et pour se sortir de situations compliquĂ©e, le « Hibou » n’a pas eu le rayonnement escomptĂ©, ce qui explique aussi les difficultĂ©s parisiennes dans la construction. Sur l’ouverture du score du Real Madrid, il ne suit pas l’appel de Carvajal qui a eu tout le loisir de centrer pour Isco.Homme fort du PSG depuis de longues semaines, Di Maria n’a pas Ă©tĂ© inspirĂ© en Espagne. L’Argentin a eu tendance Ă trop vouloir garder le ballon aux abords de la zone de vĂ©ritĂ© et s’est fait prendre Ă chaque fois par l’harcèlement du duo Casemiro – Valverde. et une Ă©quipe parisienne coupĂ©e en 2. Il a laissĂ© Meunier seul face Ă son triste sort. RemplacĂ© Ă 15 minutes de la fin par Draxler.Match compliquĂ© pour l’attaquant argentin. Entre Varane et Sergio Ramos, il a du mal Ă exister face Ă deux clients. Il a eu une première opportunitĂ© dès le dĂ©but de la rencontre sur un centre de Bernat mais son plat du pied n’a pas Ă©tĂ© ajustĂ© (8eme). Très peu servi par la suite, il n’a eu besoin d’un ballon exploitable pour faire la diffĂ©rence. Malheureusement, son penalty obtenu en devançant la sortie de Courtois a Ă©tĂ© annulĂ© par un VAR litigieux. Fantomatique en seconde pĂ©riode, il a Ă©tĂ© remplacĂ© Ă un quart d’heure par Sarabia qui s’est muĂ© en hĂ©ros de Bernabeu avant une Ă©galisation Ă sept minutes du terme.Une bonne entame de match après quelques accĂ©lĂ©rations face Ă Marcelo et Sergio Ramos avant de permuter sur le cĂ´tĂ© gauche Ă la demande de Tuchel. Moins en vue face Ă la dĂ©fense un peu plus rugueuse de Carvajal, l’attaquant a malgrĂ© tout cherchĂ© Ă faire la diffĂ©rence avec ses crochets courts. et a Ă©tĂ© rĂ©compensĂ© en relançant les espoirs parisiens en jouant les renards sur une mĂ©sentente entre Varane et Courtois (80eme)…