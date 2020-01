🔴Real Madrid - Atletico: Les compositions officielles !

Xavi a dit non au FC Barcelone !

N'Zonzi l'affirme: son départ de Galatasaray est inéluctable !

⚠⚠Info TĂ©lĂ©foot. Selon nos informations plusieurs clubs sont intĂ©ressĂ©s par Steven Nzonzi. West Ham, Everton et le Celta Vigo pour l'Ă©tranger. En Ligue 1, l'OL s'est renseignĂ© Ă son sujet. pic.twitter.com/fF1JV5ybyd — TĂ©lĂ©foot (@telefoot_TF1) January 12, 2020

Boubakary Soumaré courtisé par Manchester United

Man Utd send scout to Lille's showdown with Dijon as Ole Gunnar Solskjaer plots Boubakary Soumare bid #MUFC https://t.co/IeY5HXgxJL pic.twitter.com/CTE6hHU7BM — Express Sport (@DExpress_Sport) January 12, 2020

Officiel : Mattia Caldara (AC Milan) de retour à l'Atalanta

Islam Slimani ouvre la porte à un départ de Monaco !

Le malaise Islam Slimani : l'attaquant songe à quitter l'AS Monaco https://t.co/AWa9NJ1Mzk pic.twitter.com/VJITBRMsnt — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 11, 2020

Ajax Amsterdam : retour au bercail pour Ryan Babel (Galatasaray)

Les choses se sont accĂ©lĂ©rĂ©es ces derniĂšres heures pour Xavi. Al Sadd, le club actuellement entraĂźnĂ© par le champion du monde 2010, a rĂ©vĂ©lĂ© que des nĂ©gociations Ă©taient en cours avec le FC Barcelone. La presse espagnole rĂ©vĂšle cependant que l'ancien milieu de terrain aurait rĂ©pondu de maniĂšre nĂ©gative aux dirigeants catalans, estimant qu'il devait d'abord terminer la saison avec la formation qatarie.Le milieu de terrain franco-congolais Steven N'Kemboanza N'Zonzi va trĂšs certainement encore changer d’air. PrĂȘtĂ© par l’AS Rome Ă Galatasaray, l'originaire de Kinshasa est proche de la sortie. Mis Ă l’écart du groupe pro depuis mi-dĂ©cembre, l’ancien SĂ©villan sait pertinemment que son futur se jouera ailleurs : « Est-ce que ce sont mes derniers jours en Turquie ? C’est tout Ă fait possible, a-t-il avouĂ© au micro de TĂ©lĂ©foot. Vu le contexte, il est plus intĂ©ressant pour les deux parties de mettre fin Ă ce prĂȘt. Je ne sais pas quel tournant ma carriĂšre va prendre, mais j’espĂšre bien rester en Europe. » A en croire les informations de TF1 , West Ham, Everton ou encore le Celta Vigo seraient intĂ©ressĂ©s par le milieu de terrain de 31 ans, au sujet duquel Lyon se serait Ă©galement renseignĂ©.TrĂšs courtisĂ©, Boubakary SoumarĂ© aimerait rester Ă Lille jusqu'Ă la fin de la saison selon la Voix du Nord. Cela n'empĂȘcherait toutefois pas Manchester United de passer Ă l'offensive. Le Sunday Express rĂ©vĂšle que les Red Devils auraient prĂ©vu de formuler trĂšs prochainement une proposition concrĂšte au LOSC.Pour Mattia Caldara, il Ă©tait visiblement temps de rentrer Ă la maison. FormĂ© Ă l’Atalanta Bergame, le dĂ©fenseur italien a rejoint le Milan AC lors du mercato estival 2018. Victime de pĂ©pins physiques, le joueur de 25 ans n’a portĂ© le maillot rossonero qu’à deux reprises en un an et demi et n’a plus disputĂ© le moindre match officiel depuis avril dernier. L’international transalpin a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© (avec option d’achat) Ă La Dea jusqu’en juin 2021.MĂ©content de voir son temps de jeu rĂ©duit, Islam Slimani n’écarterait pas la possibilitĂ© de quitter l'AS Monaco Ă l’occasion de ce Mercato hivernal. L'Equipe prĂ©cise ce dimanche qu’un club de Premier League serait potentiellement intĂ©ressĂ©, Ă savoir Aston Villa. PlombĂ©s par la blessure longue durĂ©e de Wesley, les Villans chercheraient effectivement Ă se renforcer sur le plan offensif lors du mercato afin de dĂ©crocher leur maintien. Pour le moment, aucun contact n’aurait Ă©tĂ© Ă©tabli entre le club de Birmingham et celui de la PrincipautĂ©. Les choses pourraient toutefois s’accĂ©lĂ©rer dans le courant du mois de janvier
‘Retour vers le futur III’. C’est avec un visuel audacieux et un joli clin d’Ɠil au passĂ© que l’Ajax Amsterdam rĂ©ceptionne son ancien joueur Ryan Babel, prĂȘtĂ© par le Galatasaray Istanbul jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat. Il convient de noter que Babel a dĂ©jĂ effectuĂ© deux passages Ă l’Ajax (2003-2007, 2012-2013), pour 133 rencontres disputĂ©es toutes compĂ©titions confondues et 29 rĂ©alisations en tout.