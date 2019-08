🔴PSG : une absence plus longue que prévu pour Kylian Mbappé !

Mbappé absent entre trois semaines et un mois https://t.co/nB7O9SVCcG

SANS MBAPPÉ
 ET CAVANI POUR LES PROCHAINES SEMAINES ?

Le Parc des Princes a retenu son souffle dimanche soir, lorsque Kylian MbappĂ© s’est arrĂȘtĂ© net dans la surface de rĂ©paration toulousaine, en pleine accĂ©lĂ©ration et au duel avec deux dĂ©fenseurs adverses. Et il a eu raison de le faire. RemplacĂ© par Eric Maxim Choupo-Moting, l’international français a effectuĂ© des examens lundi matin. Et si les rĂ©sultats n’ont pas encore Ă©tĂ© communiquĂ©s par le PSG , Le Parisien indique qu’ils ont rĂ©vĂ©lé L’ancien MonĂ©gasque devra donc observer une pĂ©riode de repos comprise entre trois semaines et un mois.Une chose est sĂ»re, qui affronteront sans lui l’Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre, dans le cadre des Ă©liminatoires pour l’Euro 2020. Il est Ă©galement trĂšs probable que le champion du monde manque la reprise de la Ligue des Champions, le 17 ou 18 septembre, en plus des rencontres de Ligue 1 Ă Metz vendredi et contre Strasbourg le 14 ou 15 septembre. Un retour contre Lyon, le 22 septembre, semble donc ĂȘtre l’objectif le plus raisonnable.Alors que le verdict pour Edinson Cavani, Ă©galement touchĂ© musculairement dimanche, est encore attendu, le club francilien va donc devoir trouver des solutions offensives pour les prochaines Ă©chĂ©ances. A Metz, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait ĂȘtre de nouveau titulaire. Mais le champion de France ne dispose pas d’une grande profondeur d’effectif au poste d’attaquant et devra peut-ĂȘtre, pour la suite, s’adapter sur le marchĂ© des transferts dans les prochains jours. Du moins dans le dossier Neymar, qui est toujours en suspens. Pour rappel, mĂȘme si le BrĂ©silien reste, il manquera les trois premiĂšres journĂ©es de C1 pour cause de suspension.