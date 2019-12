🔴PSG : un échange surprise pour le mercato d'hiver !

Ibrahimovic cogite, Milan s’impatiente

Et l’hypothĂšse qu’il Ă©tire son parcours professionnel n’est d’ailleurs mĂȘme plus sĂ»re. Comme indiquĂ© il y a quelques jours, l’option qui consiste Ă raccrocher les crampons est sĂ©rieusement envisagĂ©e par l’ancien buteur du PSG. Et pour cause ; il douterait de sa capacitĂ© Ă ĂȘtre encore performant dans un grand championnat europĂ©en. Le Corriere dello Sport rĂ©vĂšle dans son Ă©dition de vendredi que c’est pour cette raison qu’Ibra tarde Ă dire oui Ă l’AC Milan. L’ « excuse » relative au montant du salaire et de la durĂ©e de contrat ne serait qu’un moyen de gagner du temps afin de de continuer Ă rĂ©flĂ©chir Ă la voie Ă prendre. Le SuĂ©dois ne veut surtout pas se presser, et constater ensuite avoir pris la mauvaise dĂ©cision. Avec l’égo qui est le sien, il ne veut pas montrer qu’un challenge, quel qu’il soit, est de nature Ă l’intimider. Mais, il accepterait encore moins les critiques et les moqueries par rapport Ă son Ăąge si jamais sa deuxiĂšme expĂ©rience au sein de l’équipe lombarde se rĂ©vĂšle ĂȘtre un flop. Et s’il dĂ©cide de dire oui, c’est uniquement en raison de l’affection qu’il porte aux Rossonerri.Ibrahimovic est donc en pleine rĂ©flexion, et des proches affirment qu’il n’a mĂȘme jamais Ă©tĂ© aussi indĂ©cis. Un jour il est d’attaque pour rejouer et entamer une nouvelle aventure. Et un autre il se montre rĂ©ticent, comme conscient qu’il ne peut ĂȘtre performant Ă©ternellement et qu’à 38 ans il serait peut-ĂȘtre temps de raccrocher les crampons. En somme, il est dans le flou total et cela n’arrange certainement pas les affaires des dirigeants milanais. Ces derniers commenceraient Ă sĂ©rieusement impatienter. En cas de statu quo, une rupture des nĂ©gociations dans les prochains jours n’est pas du tout Ă exclure. A lire aussi >> Mercato : Vers une fin de carriĂšre pour Zlatan Ibrahimovic ?