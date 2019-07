Dans son édition de ce dimanche, le quotidien catalan Sport affirme que la semaine à venir sera décisive dans le cadre du dossier Neymar. Le FC Barcelone étudierait la possibilité d'un prêt avec option d'achat obligatoire, mais le PSG préférerait un transfert sec.

Neymar prêté à Barcelone ?

Neymar n'a pas apprécié les remontrances de Leonardo



#FCB 🔵🔴 | La gran bronca de Leonardo acerca a Neymar al Barça https://t.co/F9QttNOBsQ pic.twitter.com/KxqsQns84t

— Diario SPORT (@sport) July 21, 2019

Dans une semaine, serons-nous fixés au sujet de l'avenir de Neymar ? Cela semble difficile à croire, et ce d'autant plus que Leonardo a expliqué samedi n'avoir pas reçu « d'offre concrète » pour sa star brésilienne. C'est pourtant ce qu'affirme le quotidien Sport, qui affiche le titre « La semaine de vérité » en Une de son édition du jour.Qu'il s'agisse d'un retour au Barça... comme d'un statu quo.Déjà contraints de dépenser de fortes sommes afin d'enrôler Frenkie De Jong et Antoine Griezmann , les dirigeants barcelonais continueraient d'étudier les possibilités qui s'offrent à eux pour faire revenir l'ailier auriverde à moindre coût. L'échange contre deux joueurs de l'effectif blaugrana resterait ainsi d'actualité et permettrait au club du président Josep Maria Bartomeu de se délester d'éléments n'entrant plus vraiment dans les plans d'Ernesto Valverde (Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti ?).Dansce cas de figure, Neymar arriverait dès cet été mais Barcelone ne paierait le club de la Capitale qu'en 2020.Ce scénario ne conviendrait cependant pas aux dirigeants parisiens, désireux d'engranger des liquidités et qui privilégieraient une vente pure et simple du joueur formé à Santos.lors de son retour à l'entraînement (avec plusieurs jours de retard). De quoi alimenter encore davantage la thèse selon laquelle le divorce serait bel et bien consumé entre le Brésilien et le PSG