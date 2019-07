🔴PSG - Nouvelle offre rocambolesque: 100M€ pour Neymar plus deux joueurs au choix !

đŸ”ŽđŸ”” Mercato - #Neymar, le Barça propose 100 millions d'euros et deux joueurs selon Sky



âžĄïž Plus d'infos ici : https://t.co/YJiPNSIhJs #PSG pic.twitter.com/DlMOU5enSK

— ParisFans (@ParisFansfr) 18 juillet 2019

NEYMAR = 100 MILLIONS D’EUROS + DEUX JOUEURS ?



ATENCIÓN. La oferta que el FC Barcelona le ha presentado al PSG por Neymar segĂșn Sky Sport: https://t.co/nOsapsBy0k pic.twitter.com/IlK6BzNzi3

— Invictos (@InvictosSomos) 18 juillet 2019

« Si je savais qu’il voulait partir ? Oui, avant la Copa America. C’est une chose entre le club et lui maintenant. Je suis l’entraĂźneur, il est mon joueur. S’il est dans le vestiaire, il est mon joueur et je vais travailler avec lui. » Devant la presse, Thomas Tuchel a jouĂ© la carte de la franchise. Oui, l’entraĂźneur du PSG est au courant des vellĂ©itĂ©s de dĂ©part de Neymar , et depuis un certain temps. La question, dĂ©sormais, est de savoir qui sera en mesure de s’attacher les services de la star brĂ©silienne, que les dirigeants parisiens ne lĂącheront qu’en contrepartie d’une offre extrĂȘmement consĂ©quente. A priori, le FC Barcelone serait le plus Ă mĂȘme de recruter l’attaquant formĂ© Ă Santos, qui a dĂ©jĂ portĂ© le maillot blaugrana de 2013 Ă 2017.Â. Une proposition qui n’aurait pas satisfait le club de la Capitale.Le Barça n’aurait pas renoncĂ© pour autant. A en croire les informations rĂ©vĂ©lĂ©es ce jeudi soir par Sky Sports, les champions d’Espagne en titre auraient dĂ©cidĂ© de franchir un palier supplĂ©mentaire, Ă choisir dans une liste comprenant six noms. Cette liste n’a pas Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e dans son intĂ©gralitĂ©, mais Philippe Coutinho , Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Ousmane DembĂ©lĂ© et Malcom y figureraient.