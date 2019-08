🔴 PSG - DERNIÈRE MINUTE: Neymar au Barça, ça brûle !

Transfert de Neymar au Barça : Rakitic d’accord pour venir au PSG, DembĂ©lĂ© hĂ©sitehttps://t.co/mlmrMQ2ZaJ pic.twitter.com/M59NtOIXpz — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) 28 aoĂ»t 2019

Ces derniĂšres heures ont permis un rapprochement sur le dossier Neymar. Le Barça propose Rakitic, un prĂȘt de DembĂ©lĂ© et une indemnitĂ© supĂ©rieure Ă 130 M€, un montage validĂ© par Thomas Tuchel https://t.co/h1tFHfQxLN pic.twitter.com/Cbg6ZhltuJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) 28 aoĂ»t 2019

En cas de signature de #Neymar, voici l'Ă©quipe que pourrait aligner le Barça cette saison ! đŸ”„ La meilleure attaque de tous les temps ? đŸ€” pic.twitter.com/MBLf3oKnQi — Goal France đŸ‡«đŸ‡· (@GoalFrance) 28 aoĂ»t 2019

Le milieu offensif BrĂ©silien continue Ă s'entraĂźner avec le reste du groupe en attendant son transfert qui pourrait ĂȘtre bouclĂ© aujourd'hui, Ă l'issue d'une deuxiĂšme rĂ©union prĂ©vue entre les dirigeants des deux clubs. A lire aussi >> FLASH: 125 M€ + deux joueurs, accord imminent entre le PSG et le Barça pour Neymar ! Ces derniĂšres heures, le FC Barcelone aurait formulĂ© une nouvelle offre au champion de France pour boucler la venue de l’international brĂ©silien. 140-150 millions d’euros plus Ousmane DembĂ©lĂ© en prĂȘt et le transfert d’Ivan Rakitic (31 ans) selon Le Parisien. Le quotidien prĂ©cise Ă©galement que le milieu croate serait disposĂ© Ă rejoindre la capitale française cet Ă©tĂ©. Une information qui ravirait le directeur sportif du PSG Leonardo puisque ce dernier a dĂ©jĂ sondĂ© le vice-champion du monde au dĂ©but de l'Ă©tĂ©. La venue de Rakitic rĂ©pondrait Ă divers besoins pour le PSG : un milieu relayeur capable impliquĂ© rĂ©guliĂšrement dans une quinzaine de buts par saison et hyper expĂ©rimentĂ©, en Ligue des Champions (65 matchs et victoire finale en 2015) au niveau international (104 sĂ©lections avec la Croatie). A lire aussi >> FLASH MERCATO: accord imminent entre le PSG et le Barça pour Neymar !