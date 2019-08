🔴OFFICIEL – PSG : Première offre écrite de Barcelone pour Neymar !

Comprendre les raisons pour lesquelles les autoritĂ©s camerounaises ne devraient pas confier l’encadrement technique de la sĂ©lection nationale fanion de football, Ă un entraĂźneur local.

L’équipe nationale fanion de football du Cameroun cherche de nouveau un entraĂźneur. AprĂšs avoir limogĂ©, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert suite Ă l’élimination prĂ©maturĂ©e des Lions Indomptables aux huitiĂšmes de finale de la derniĂšre Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football (FĂ©cafoot) et le ministĂšre des Sports Ă©pluchent des dossiers afin de trouver des successeurs aux deux anciens internationaux nĂ©erlandais. De quoi remettre sur la table l’éternel dĂ©bat sur la « nationalisation » du poste d’entraĂźneur-sĂ©lectionneur de l’équipe championne d’Afrique 2017.

Alors que nombre de commentateurs et de fans soutiennent – comme Ă chaque fois que le Cameroun se sĂ©pare de ses entraĂźneurs Ă©trangers – qu’il est judicieux de confier la sĂ©lection nationale Ă des techniciens nationaux, en face, il y a ceux qui estiment que les entraĂźneurs locaux ne sont pas suffisamment « prĂȘts » pour assumer librement cette fonction et garantir des victoires Ă la nation vert-rouge-jaune. Mais pourquoi ?

Le diplĂŽme c’est bien, l’expĂ©rience c’est mieux

C’est un principe. Pour entraĂźner une Ă©quipe nationale sĂ©nior, il faut le mĂ©riter. Au Cameroun, quelques techniciens peuvent se targuer de remplir ce critĂšre important. Sans doute parce que, dit-on, « ils font partie de ceux qui ont Ă©crit les plus belles pages de notre football ». Cependant, le diplĂŽme seul ne suffi pas. Il faut la compĂ©tence et le palmarĂšs. Et sur ces points, les techniciens locaux n’ont pas beaucoup d’arguments Ă faire valoir. Bien sĂ»r, l’histoire des Lions Indomptables s’est Ă©crite avec des entraineurs comme Jules Nyongha, François Omam Biyik, Jean Manga OnguĂ©nĂ©, Alexandre BĂ©linga, Raymond FobĂ©tĂ© et le plus cĂ©lĂšbre, Jean Paul Akono, vainqueur des Jeux Olympiques de Sidney 2000. Mais depuis, on n’a pas beaucoup entendu parler d’eux. Que ce soit Ă la tĂȘte de clubs locaux ou de sĂ©lections nationales infĂ©rieures, rares sont ceux qui, comme Thomas Libiih, vainqueur de la CAN des moins de 17 ans cette annĂ©e ou encore Rigobert Song, actuel entraineur de l’équipes des moins de 23 ans, peuvent brandir leurs CV. MĂȘme si cela ne fait pas le poids face Ă des entraineurs expatriĂ©s qui accumulent des dizaines d’annĂ©es d’expĂ©rience Ă la tĂȘte de grandes nations africaines.

DĂ©sintĂ©rĂȘt ou peur d’échouer ?

Certes, recruter un entraĂźneur national a ses avantages : il connait l’environnement camerounais et ne coĂ»te pas cher. Mais cela peut Ă©galement s’avĂ©rer ĂȘtre un inconvĂ©nient. « Avoir un entraĂźneur local est une bonne idĂ©e, argue sous cap, un entraineur camerounais. Mais en plus du problĂšme liĂ© au niveau, il y a celui du salaire. Face Ă des joueurs qui touchent des fortunes en Europe, on s’expose Ă un problĂšme d’autoritĂ©. Pour gĂ©rer des multimillionnaires et autres milliardaires, il faut ĂȘtre ne serait-ce que modestement Ă leur dimension. Sinon, ils vont vous marcher dessus. Il y aura une indiscipline caractĂ©risĂ©e parce que le sĂ©lectionneur local n’aura ni la poigne, ni la rigueur nĂ©cessaire pour contenir les caprices de ces stars ». Mais encore, pour entrainer une sĂ©lection nationale sĂ©nior, il faut de l’expĂ©rience. Beaucoup d’expĂ©rience. Et autant dire que dans l’environnement camerounais actuel, ce n’est pas ce qu’il manque le moins.

Du coup, il est assez difficile de peindre le portrait robot de l’entraineur local idĂ©al. Ce technicien qui doit ĂȘtre seul maĂźtre de ses choix, capable de s’affirmer face aux manipulations extĂ©rieures, un entraĂźneur charismatique qui peut dire « non » Ă la corruption et aux pressions de sa hiĂ©rarchie. Un technicien expĂ©rimentĂ© qui a une bonne maĂźtrise du management
 Une vĂ©ritable perle. Seul bĂ©mol, les anciens grands joueurs camerounais ne semblent pas tentĂ©s par la fonction. Si certains se tournent facilement vers le mĂ©tier de consultant comme Patrick Mboma, d’autres prĂ©fĂšrent ĂȘtre spectateurs et de temps en temps
 donneurs de leçons. « C'est plus facile d'ĂȘtre devant son poste de tĂ©lĂ©vision et de critiquer, explique Michel Tadoun, un ancien footballeur. EntraĂźner, c'est un mĂ©tier extrĂȘmement difficile. Il y a une pression Ă©norme : de la part des dirigeants, du public, des supporters, des joueurs, des mĂ©dias. C'est un super boulot, mais il y a un risque. Et les grands joueurs ne veulent pas toujours abimer leur image ». Faut-il alors nationaliser le staff technique des Lions Indomptables juste pour le plaisir de nationaliser ? Ou ce serait juste pour imiter le SĂ©nĂ©gal d’Aliou CissĂ© et l’AlgĂ©rie de Djamel Belmadi ? Quels entraineurs locaux faut-il recruter et pour quel projet ? Le dĂ©bat est ouvert.