🔴Officiel : première recrue estivale pour le Real Madrid !

1) 🇨🇲 André Onana (Cameroun/Ajax Amsterdam)

2) 🇨🇩 Christian Luyindama (RD Congo/Galatasaray)

3) 🇸🇳 Sadio Mané (Sénégal/ Liverpool)

4) 🇨🇮 Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire/Lille)

5) 🇲🇦 Hakim Ziyech (Maroc/ Ajax Amsterdam)

6) 🇪🇬 Mohamed Salah (Egypte/ Liverpool)

7) 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/ Arsenal)

8) 🇸🇳 Mbaye Diagne (Sénégal/Galatasaray)

Neuf mois au rythme du ballon rond ! Ils ont été nombreux à briller de mille feux tout au long d’une saisonqui a livré son lot de surprises et de rebondissements. Aux quatre coins du, ils ont porté haut les couleurs de l’en enchaînant les performances de haute volée.Le moment semble donc le plus opportun pour honorer nos dignes ambassadeurs en Europe, et ce, en désignant le meilleur joueur africain de la saisonparmi les huit nominés ci-après :Poste: Gardien de but > 48 matches en 2018/2019: > Pourcentage d’arrêts : 82,6% > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFA > Champion des Pays-BasPoste: Défenseur > 47 matches en 2018/2019: > Duels gagnés :84,1% > 5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues > Champion de TurquiePoste: Ailier > 48 matches en 2018/2019: > 22 buts et 2 passes décisives en Premier League > Meilleur buteur de Premier League (ex-æquo avec Salah et Aubameyang) > 4 buts et 2 passes décisives en Ligue des Champions > Vainqueur de la Ligue des ChampionsPoste: Ailier > 39 matches en 2018/2019: > 22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 > 2ème meilleur buteur du championnat > 2ème meilleur passeur de L1 > Sacré meilleur joueur africain en Ligue 1 (Prix Foé 2019)Poste: Milieu offensif > 43 matches en 2018/2019: > 16 buts et 13 passes décisives en championnat > Champion des Pays-Bas > 3 buts et 3 passes décisives en Ligue des Champions > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: Ailier > 49 matches en 2018/2019: > 22 buts et 8 passes décisives en Premier League > Meilleur buteur de Premier League (ex-æquo avec Mané et Aubameyang) > 5 buts et 2 passes décisives en Ligue des Champions > Vainqueur de la Ligue des ChampionsPoste: Attaquant > 41 matches en 2018/2019: > 22 buts et 5 passes décisives en Premier League > Meilleur buteur de Premier League (ex-æquo avec Salah et Mané) > 8 buts et 2 passes décisives en Ligue Europa > Finaliste de la Ligue EuropaPoste: Attaquant > 36 matches en 2018/2019: > 30 buts et 4 passes décisives en championnat > Meilleur buteur africain en Europe > Champion de Turquie