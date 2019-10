🔴Officiel: Marco Verratti prolonge au PSG jusqu'en 2024 !

"A un moment donnĂ©, il faut quitter les stades pour aller vers d'autres dĂ©fis. C'est le moment que j'ai choisi, j'ai eu la chance d'avoir une trĂšs belle carriĂšre", a-t-il indiquĂ© Le meilleur moment de sa carriĂšre : "J'en ai plusieurs et ce serait vraiment difficile de choisir ! Je dirais quand mĂȘme ma premiĂšre Coupe d'Afrique gagnĂ©e avec l'Ă©quipe nationale (en 2000). Parce que c'Ă©tait ma premiĂšre CAN, un moment inoubliable, et que je sortais de ce Mondial-1998 en France avec l'espoir d'Ă©crire une belle histoire. Je ne partais pas titulaire dans cette magnifique Ă©quipe, au final j'ai jouĂ© et j'ai apportĂ© ma contribution. C'est un beau souvenir." Son plus grand regret : "Je n'en ai vraiment pas. Quand je regarde un peu les autres, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que mĂȘme si vous avez du talent, il vous faut ce petit facteur chance, mĂȘme si je suis toujours allĂ© la chercher. Je m'Ă©tais dit, Ă un moment donnĂ©, qu'avec ces magnifiques joueurs que j'ai cĂŽtoyĂ©s au Cameroun, on aurait pu aller chercher la Coupe du monde. Bon, ce n'est pas arrivĂ©... C'est le seul trophĂ©e qui me manque mais j'ai passĂ© des moments inoubliables avec cette Ă©quipe." Ses traces sur le football : "L'hĂ©ritage. Le plus difficile aurait Ă©tĂ© de partir des stades sans voir certains jeunes Ă©merger. Aujourd'hui quand vous voyez l'Ă©quipe nationale du Cameroun (AndrĂ© Onana, Fabrice Ondoa,...), vous voyez qu'avec mes collaborateurs (de la Fondation Eto'o), nous avons essayĂ© d'apporter une contribution qui est lĂ . Je pense que c'est notre plus belle oeuvre." Meilleur joueur africain de l'histoire ? Vous n'avez pas peur aussi de clamer que vous ĂȘtre le meilleur joueur africain de l'histoire ... "Je n'ai pas besoin de le dire, c'est un fait (sourire)." Ce n'est pas George Weah, seul Africain Ă avoir remportĂ© le Ballon d'Or ? "J'ai beaucoup de respect pour tous ces aĂźnĂ©s mais nos carriĂšres sont lĂ et parlent pour chacun de nous. Il y a des dĂ©bats qui ne servent Ă rien. Je n'ai pas besoin de le revendiquer, c'est un fait. Qu'on l'accepte ou pas, c'est un fait (sourire)." Justement au-delĂ de vos buts, laisserez-vous aussi l'image d'un joueur avec un franc-parler lĂ©gendaire ? "Chacun a le droit de se faire son opinion. Quand vous ĂȘtes Africain, on vous juge toujours. Ce qui est inacceptable, c'est que les premiers (Ă le faire) ce sont toujours les Africains. Je les appelle souvent les +nĂšgres de maison+ (rires). Ceux-lĂ ne m'enlĂšvent rien car je suis fier d'ĂȘtre Africain, je n'ai pas de complexes." Au risque de passer pour quelqu'un qui a la "grosse tĂȘte" ? "J'ai Ă©crit mon histoire face Ă tous ces coĂ©quipiers et adversaires qui venaient d'un peu partout. Je n'ai rien Ă envier aux autres. Quand je regarde d'oĂč je viens et oĂč je suis arrivĂ©, je me dis que j'ai le droit d'ĂȘtre fier. Cela ne veut pas dire que j'ai une +grosse tĂȘte+, loin de lĂ . Mais dans ce monde, on apprĂ©cie plus les marionnettes qu'autre chose, et je n'accepte pas de l'ĂȘtre." A lire aussi >> VidĂ©o: Les cinq meilleurs joueurs africains de l'histoire selon Samuel Eto'o