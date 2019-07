🔴Officiel: l'OM s'offre sa première recrue de l'été !

Outre les rĂ©vĂ©lations fracassantes de PĂ©trus Boumal qui le place au centre de certaines « magouilles », l’entraineur nĂ©erlandais est aussi accusĂ© d’insubordination et de manipulation des joueurs.

Initialement sous contrat jusqu’en aoĂ»t 2022, Clarence Seedorf a Ă©tĂ© dĂ©mis de ses fonctions de sĂ©lectionneur de l’équipe nationale de football sĂ©nior du Cameroun, mardi dernier. Officiellement, le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football (FĂ©cafoot) justifie cette dĂ©cision par l’élimination prĂ©maturĂ©e des Lions Indomptables aux huitiĂšmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui s’achĂšve ce vendredi 19 juillet en Egypte. Alors que les vĂ©ritables raisons de ce limogeage qui ne surprend (presque) personne, sont ailleurs. Enfin, officieusement.

En termes de management, Clarence Seedorf a totalement déçu ses employeurs, dit-on. Durant la CAN Ă©gyptienne, l’ex-joueur de l’AC Milan a semblĂ© manquer de personnalitĂ© et mĂȘme d’indĂ©pendance nĂ©cessaire pour manager librement l’équipe championne en titre. « Il s’est avĂ©rĂ© en effet que M. Seedorf est restĂ© du dĂ©but Ă la fin, esclave des lobbies qui l’ont emmenĂ©, voire imposĂ©, Ă la tĂȘte de l’encadrement technique de notre sĂ©lection nationale », confie sous cap, un fonctionnaire du ministĂšre camerounais des Sports. Clarence Seedorf est accusĂ© de n’avoir pas Ă©tĂ© le seul maĂźtre de ses choix. « On a bien vu dĂšs le dĂ©part, poursuit notre source, qu’il Ă©tait Ă la solde d’un clan de personnes qui ont semblĂ© lui dire quels joueurs sĂ©lectionner, quels joueurs aligner pendant un match et quels remplacements opĂ©rer ». Notre informateur se rĂ©fĂšre non seulement aux choix tactiques souvent douteux de Clarence Seedorf qui a alignĂ© une nouvelle Ă©quipe Ă chaque match, mais aussi aux rĂ©vĂ©lations de PĂ©trus Boumal, l’un des joueurs recalĂ©s par la star hollandaise.

Dans une sĂ©rie de voice notes adressĂ©e Ă l’un de ses proches, mais qui s’est retrouvĂ©e dans les rĂ©seaux sociaux, le joueur se lĂąche et accuse violement Samuel Eto’o et Clarence Seedorf d’ĂȘtre au centre de certaines « magouilles » au sein de la sĂ©lection nationale. « JoĂ«l Epalle (le deuxiĂšme entraineur adjoint, Ndlr.) m’a dit que Seedorf est obligĂ© de prendre (Wilfried) Kaptoum parce que c’est le fils d’Eto’o », rĂ©vĂšle PĂ©trus Boumal. « Il y a le groupe Oyongo, Anguissa, Faï
 les gars eux, ils n’aiment pas Eto’o, poursuit-il. Ils n’aiment pas Eto’o parce qu’ils ont compris qu’il fait trop de magouille [
] Dawa (Joskym, Ndlr.) a jouĂ© 5 matchs en un an. Il est remplaçant en club depuis un an. Son coach, c’est l’un des meilleurs amis de Seedorf. Le coach ne le fait pas jouer dans son propre club, mais il l’envoie en sĂ©lection ». Une chose est certaine dit-on Ă la FĂ©cafoot, Clarence Seedorf n’était pas totalement responsable de ses choix. MĂȘme son adjoint et compatriote Patrick Kluivert a dĂ» se sentir agacĂ© Ă un moment donnĂ©. Contre certains choix tactiques de Seedorf lors de cette CAN, l’ex-buteur vedette du FC Barcelone s’est longtemps senti incompris et se dit prĂȘt Ă tenter une aventure seul Ă la tĂȘte d’une sĂ©lection nationale ou d’un club, en tant qu’entraĂźneur principal. « Mes ambitions en tant qu’entraĂźneur sont grandes. En fin de compte, je veux travailler comme entraĂźneur en chef, dans un club ou un pays », a dĂ©clarĂ© Patrick Kluivert cette dans une interview Ă nos confrĂšres de Voetbal International.

Insubordination, chantage, manipulation

Les fautes de Seedorf ne s’arrĂȘtent pas lĂ . Ce dernier paie Ă©galement les frais de ses mauvais rapports avec le ministre camerounais des Sports. Il est notamment accusĂ© d’insubordination vis-Ă -vis de sa hiĂ©rarchie, de chantage et de manipulation des joueurs. « Il nous a Ă©tĂ© donnĂ© d’apprendre que c’est M. Seedorf qui a montĂ© les joueurs contre leur propre pays, en formant un clan avec les joueurs appartenant aux lobbies qui l’ont emmenĂ© au Cameroun. RĂ©sultat : il y a eu le boycott du drapeau national et l’affaire des primes. Parce qu’à la vĂ©ritĂ©, il faut dire que M. Seedorf et son clan de joueurs Ă©taient chargĂ©s de reverser une partie de leurs revenus Ă ces lobbies », confie encore une source Ă la FĂ©cafoot. « Ce monsieur a passĂ© son temps Ă manipuler certains joueurs qui se sont ensuite hissĂ©s contre le ministre des Sports et le prĂ©sident de la FĂ©cafoot. Pendant que certaines personnes rĂ©putĂ©es proches de lui, avaient accĂšs au vestiaire des Lions. L’on a vite compris qui Ă©tait le vĂ©ritable patron de Seedorf, et selon tout Ă©tat de cause, ce n’était ni le gouvernement, ni la FĂ©dĂ©ration, mais un individu que tout le monde connait et dont je prĂ©fĂšre taire le nom », renchĂ©rit un informateur au ministĂšre des Sports.

RecrutĂ© Ă la tĂȘte de l’encadrement technique des Lions Indomptables en aoĂ»t 2018, Clarence Seedorf qui a ramenĂ© avec lui Patrick Kluivert comme adjoint, mais aussi son frĂšre cadet, Chedric Seedorf comme analyste vidĂ©o de l’équipe, touchait un salaire de 42,5 millions de francs CFA mensuels. Selon des sources au ministĂšre des Sports, la star hollandaise a touchĂ©, au moment de s’engager, un an de salaire payĂ© cash. Soit 510 millions de francs CFA.