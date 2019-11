🔴Officiel: l’horaire du clasico Barça-Real est enfin connu !

À Villarreal depuis l’étĂ© 2018, le buteur camerounais a Ă©tĂ© Ă©lu joueur du mois d’octobre de Liga, aprĂšs avoir marquĂ© 3 buts en 4 matches de Championnat sur la pĂ©riode. « Je n’ai pas de pression, ma distinction, ça n’a rien Ă voir. Ici c’est l’équipe nationale et c’est complĂštement diffĂ©rent. Les objectifs sont diffĂ©rents. LĂ , on doit jouer Ă domicile contre le Cap Vert, et on va essayer de faire la meilleure prestation possible », a-t-il confiĂ©. Le Camerounais a parlĂ© du match de son Ă©quipe face Ă l'Ă©quipe du Cap-Vert : « On la connait comme toutes les autres Ă©quipes. Personnellement je n’ai jamais jouĂ© contre eux, mais on sait que c’est une trĂšs bonne Ă©quipe qui a de bons joueurs qui jouent en Europe. Donc, on va essayer de faire en sorte de les mettre en difficultĂ© ici chez nous pour pouvoir remporter la partie ». Les Lions Indomptables se rappellent que le Cap-Vert a Ă©tĂ© un obstacle lors de la campagne en 2013. « C’était en 2013, avec des joueurs complĂštement diffĂ©rents. Il n’y a que Fabrice Olinga qui y Ă©tait, donc ça n’a rien Ă voir. C’est complĂštement diffĂ©rent, eux aussi ont des joueurs diffĂ©rents, nous on va prĂ©parer notre match et non celui de 2013 », a-t-il conclu. A lire aussi >> Eliminatoires CAN 2021 : hĂ©catombe de blessure au sein du Cameroun