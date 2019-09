« Si je me lance, ce sera pour rassembler »

Et sis’investissait plus avant dans le football ivoirien, en prenant les rĂȘnes de la FĂ©dĂ©ration ivoirienne de football ) ? InterrogĂ© sur les rumeurs qui lui prĂȘtent l’intention de se porter candidat Ă la prĂ©sidence de la fĂ©dĂ©ration lors des Ă©lections programmĂ©es au mois de novembre, le lĂ©gendaire ElĂ©phant a ouvert la porte sur les ondes de RFI : «», a dĂ©clarĂ© Didier Drogba dans l’émission Radio Foot Internationale . «J’ai Ă©tĂ© en Ă©quipe nationale pendant plusieurs annĂ©es et j’ai cĂŽtoyĂ© beaucoup de dirigeants. Si toutes les conditions sont rĂ©unies, pourquoi pas. Nous avons vĂ©cu de belles annĂ©es avec la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente. Maintenant, mĂȘme si nous avons de bons joueurs, il va falloir franchir un cap. Nous avons permis Ă la CĂŽte d’Ivoire de participer Ă trois Coupes du monde d’affilĂ©e, et nous Ă©tions déçus de ne pas voir l’équipe lors de la derniĂšre. » ÂgĂ© de 41 ans, celui qui a raccrochĂ© les crampons la saison derniĂšre a sa petite idĂ©e pour relancer les, qui n’ont pu faire mieux que quart-finaliste de la« Il faut s’attacher Ă un projet de renaissance dans tous les secteurs et avoir notamment une vision pour la formation des jeunes, estime l’ancien de l’OM et de Chelsea. Si jamais je dĂ©cide de me lancer et de me porter candidat, je ne viendrais pas pour prendre parti pour l’un ou pour l’autre, mais pour rassembler, prĂ©cise Drogba. «Il faut oublier les querelles personnelles, penser au pays et faire avancer le football ivoirien. On doit parler avant tout de dĂ©veloppement. Je me lance pour rassembler le football de ma chĂšre patrie qui m'a tant donné». Il convient de rappeler que laest actuellement dirigĂ©e par, en "guerre ouverte" avec une majoritĂ© des dirigeants de clubs du pays.