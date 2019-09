🔴Officiel: Le PSG boucle son Mercato avec un gros coup !

🆕📝 #WelcomeMauro

Icardi conclut un Mercato finalement réussi pour Paris



Le PSG avec l'un des meilleurs secteurs offensifs d'Europe !



Le PSG a probablement rĂ©ussi ce lundi soir le plus beau coup de la derniĂšre journĂ©e du Mercato. Le club parisien a officialisĂ©, Ă une heure de la clĂŽture du marchĂ© des transferts, l’arrivĂ©e deL’attaquant de l’Inter Milan (26 ans), qui a prolongĂ© son contrat avec les Nerazzurri d’une saison, soit jusqu’en 2022, est prĂȘtĂ© pour un an. L’option d’achat dont dispose le champion de France en titre pour l’international argentin s’élĂšve Ă 70 millions d’euros.Au sein du club de la Capitale, Icardi touchera un salaire annuel de 9 millions d’euros, plus 2 en bonus, et portera le numĂ©ro 18.«, souffle Icardi dans le communiquĂ© du PSG.»En conflit larvĂ© avec l’Inter, d’oĂč son dĂ©part prĂ©cipitĂ© sous la pression de la direction et des supporters, Icardi devient la 9eme recrue estivale du PSG, qui avait officialisĂ© plus tĂŽt dans la journĂ©e de lundi l’arrivĂ©e de Keylor Navas en provenance du Real Madrid.Il conclut un Mercato que le feuilleton Neymar aura phagocytĂ© jusqu’en fin de semaine derniĂšre.Il s’est mĂȘme renforcĂ© dans toutes les lignes, tout en affichant une balance des transferts lĂ©gĂšrement positive.Une rĂ©ussite pour le directeur sportif du PSG, dont le premier Ă©tĂ© depuis son retour Ă la tĂȘte du club ressemble Ă un sans-faute sur le papier.En particulier avec la signature d’Icardi, meilleur buteur de Serie A en 2017-18 et considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs dans le rĂŽle d’avant-centre jusqu’à sa derniĂšre saison plus mitigĂ©e et sa mise Ă l’écart.Avec Neymar, Edinson Cavani, Kylian MbappĂ© et Di Maria, sans oublier Julian Draxler ou Pablo Sarabia, il composera surtout l’un des secteurs offensifs les plus impressionnants du Vieux-Continent.Au PSG d’en faire bon usage, notamment en Ligue des Champions, lĂ oĂč son parcours s’est toujours arrĂȘtĂ© dĂšs les 8emes de finale sur les trois derniĂšres saisons.