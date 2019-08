🔴Mercato - PSG : Neymar finalement parti... pour rester !

Pas de Pogba, plus de Zidane au Real Madrid ? đŸ€” https://t.co/v2MsyTm5pN — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 14 aoĂ»t 2019

pourrait Ă nouveau quitter la "" madrilĂšne selon le trĂšs informĂ© journal britannique " The Independent ", qui s'appuie sur une analyse du journaliste de. Le technicien franco-algĂ©rien serait déçu par l’attitude attentiste deconcernant plusieurs profils qu’il a suggĂ©rĂ©s Ă son prĂ©sident lors de l’actuel mercato estival.serait ainsi loin d’ĂȘtre satisfait par l’effectif qu’il a Ă disposition en vue du nouvel exercice et menacerait de quitter son poste pour la deuxiĂšme fois en un peu plus de 12 mois. Tout serait parti de l'Ă©chec des dirigeants merengue dans le dossiercet Ă©tĂ©. En effectuant son retour au Real Madrid,a clairement expliquĂ© au patron de laque le milieu de terrain français devait jouer un rĂŽle crucial dans la restructuration de son Ă©quipe aprĂšs un exercice 2018/2019 en deçà des attentes. «Â», affirme le journaliste du quotidien espagnol El Pais, Diego Torres. « Perez a bien tentĂ© d'inclure Ă la fois James Rodriguez et Gareth Bale dans l'Ă©change avec Manchester United, mais il ne s'est pas rapprochĂ© de la somme de 170 millions d'euros exigĂ©e par le club mancunien ». Au dĂ©but du mercato d’étĂ©,aurait prĂ©sentĂ© Ă son prĂ©sident une liste de souhaits comportantetLe surdouĂ© kabyle Ă©tait bien conscient que le recrutement du dernier citĂ© n’allait pas ĂȘtre une tĂąche aisĂ©e, mais il s'attendait au moins Ă bĂ©nĂ©ficier des services deet. Idem en ce qui concerne les dĂ©parts. L'effectif plĂ©thorique dua besoin d’un sĂ©rieux dĂ©graissage. Or, en conflit avec Zidane ) et(indĂ©sirable) doivent maintenant ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©s au sein du groupe aprĂšs que le club n'ait pas rĂ©ussi Ă les vendre. Toutes ces raisons, combinĂ©es Ă une prĂ©-saison loin d’ĂȘtre brillante tant en termes de rĂ©sultats que de performances, pousseraitĂ la dĂ©mission selon