🔴Mercato - PSG : Leonardo lâche des indices de taille !

LEONARDO : « JE PENSE QUE L’EFFECTIF EST BIEN »

A l’exception notable du dossier Neymar, qui pourrait rester sur la table des dirigeants jusqu’au bout de l’étĂ©, le Mercato du PSG est pour l’instant relativement calme. Et il devrait le rester.A en croire les propos tenus par Leonardo Ă l’issue du nul concĂ©dĂ© face Ă Â Nuremberg en amical (1-1), l’effectif parisien est suffisamment armĂ© pour aborder l’exercice 2019-20. « Je pense que cette Ă©quipe-lĂ est presque faite, complĂšte, a ainsi avouĂ© le BrĂ©silien devant la presse. Il nous manque encore les joueurs qui ont jouĂ© la Copa AmĂ©rica, Choupo-Moting qui a participĂ© Ă la CAN et Dagba qui est revenu un peu blessĂ© de l’Euro Espoirs. On avait ciblĂ© les postes de dĂ©fenseur central et de milieu dĂ©fensif. Le dĂ©fenseur central est arrivĂ© avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu. »Ce milieu, justement, pourrait bel et bien ĂȘtre Idrissa Gueye. DĂ©jĂ tout proche de rejoindre la Capitale l’hiver dernier, le SĂ©nĂ©galais serait en passe de s’engager avec le PSG d’aprĂšs L’Equipe.« C’est juste une possibilitĂ©, une Ă©ventualitĂ©, » a toutefois tempĂ©rĂ© Leonardo. Le directeur sportif parisien est en tout cas convaincu que le groupe actuel a de quoi satisfaire Thomas Tuchel, qui s’était plaint, en fin de saison derniĂšre, du faible nombre d’élĂ©ments Ă sa disposition.« Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivĂ©s : Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka, Mitchel Bakker, a Ă©numĂ©rĂ© le champion du monde 1994. Nous avons perdu Dani Alves et Buffon, tandis que Trapp est rentrĂ© d’un prĂȘt. »