🔴MERCATO - PSG: le Real prépare une offre record pour Mbappé !

Face Ă des Dijonnais inoffensifs, il a suffi d’un bon dĂ©but de seconde pĂ©riode Ă Brest pour empocher trois points prĂ©cieux. Les Bretons pointent Ă la 5eme place alors que Dijon est lanterne rouge.

Le debrief

L’instant T :

A la 70eme minute, Cadiz est alertĂ© en profondeur, Bain est au contact et ceinture le Dijonnais qui tombe dans la surface. L’arbitre montre le point de penalty avant de demander l’assistance vidĂ©o. Alors qu’il avait sorti le jaune, il expulse finalement le Brestois pour une faute en tant que dernier dĂ©fenseur. Restait alors Ă vĂ©rifier que la faute ait Ă©tĂ© commise dans la surface. Le ralenti montrait clairement que non mais la prise de dĂ©cision a Ă©tĂ© trĂšs longue. AprĂšs plus de 5 minutes de rĂ©flexion et de visionnage, le penalty est annulĂ©... mais l’expulsion maintenue. Les Dijonnais bĂ©nĂ©ficient donc d’un coup-franc Ă la limite de la surface que Chouiar frappe dans le mur.

Les buts

Les tops et les flops

Paul LASNE (8)

Alfred GOMIS (7)

Matheus PEREIRA (4)

La feuille de match

BREST - DIJON : 2-0

Brest

Dijon

Invaincu depuis 4 matchs, Dijon venait Ă Brest avec la ferme intention de venir ennuyer les Bretons qui effectuent un dĂ©but de saison convaincant en Ă©tant bien calĂ©s au milieu du classement. Une rencontre qui pouvait aussi avoir une saveur particuliĂšre pour le coach brestois, Olivier Dall’Oglio, licenciĂ© par Dijon il y a un peu moins d’un an. Le dĂ©but de match Ă©tait assez brouillon avec trĂšs peu d’occasion et surtout une grosse bataille pour la conquĂȘte du ballon au milieu de terrain. Des imprĂ©cisions techniques et un manque de percussion des deux cĂŽtĂ©s ont logiquement abouti sur un retour aux vestiaires avec un score nul et vierge au compteur.La seconde pĂ©riode est partie tambour battant pour Brest qui a ouvert le score trĂšs rapidement avant de doubler la mise dans la foulĂ©e. Le plus dur Ă©tait alors fait pour les Bretons qui n’avaient plus qu’à gĂ©rer leur avance. Ce qu’ils parvenaient Ă faire aisĂ©ment malgrĂ© l’expulsion de Bain pour une faute en tant que dernier dĂ©fenseur. L’arrĂȘt de plus de 5 minutes suite Ă l’intervention de la VAR a complĂštement cassĂ© le rythme de la rencontre et Dijon n’a jamais rĂ©ussi Ă profiter de sa supĂ©rioritĂ© numĂ©rique. Avec cette victoire, Brest se retrouve 5eme et le promu n’en espĂ©rait pas tant. Pour Dijon, la bonne sĂ©rie est terminĂ©e et les Bourguignons sont dĂ©sormais lanterne rouge. Pas de quoi se rassurer avant d’enchaĂźner la rĂ©ception du PSG et un dĂ©placement Ă Monaco...Centre de Charbonnier en retrait pour Lasne qui marque d'une belle volĂ©e du gauche Ă mi-hauteur, Ă l’entrĂ©e de la surface.Sur un corner frappĂ© de la droite par Court, Bain arrive lance et marque d’une tĂȘte puissante aux six mĂštres. A.Gomis ne peut rien faire.TrĂšs juste techniquement et toujours bien place, l’ancien Ajaccien a Ă©tĂ© le vĂ©ritable maĂźtre d’orchestre de son Ă©quipe. Exemplaire tout au long du match, c’est lui qui ouvre le score pour rendre le match beaucoup plus facile aux Brestois.Le gardien dijonnais n’a rien Ă se reprocher. Il a Ă©tĂ© trĂšs prĂ©sent dans le jeu aĂ©rien et dans les sorties avant de cĂ©der coup sur coup sur des actions oĂč il ne pouvait rien faire.TrĂšs dĂ©cevant, le BrĂ©silien n’a pas existĂ©. Il n’a jamais pesĂ© sur le match et son coach s’en est rendu compte en le sortant en dĂ©but de seconde pĂ©riode.Temps pluvieux – Pelouse en bon Ă©tat: M.Pignard (: Lasne (49eme) et Bain (52eme) pour Brest : Aucun: Bain (70eme) pour BrestLarsonneur () – Faussurier (cap) (), Bain (), Castelletto (), Baal () – Lasne (), Belkebla () – Court () puis Chardonnet (75eme), Battocchio () puis Ib.Diallo (83eme), Grandsir () puis Al.Mendy (91eme) - Charbonnier (: LĂ©on (g), Perraud, Autret, Cardona: O.Dall’OglioA.Gomis () – Chafik () puis Balmont (83eme), Ecuele Manga (), Sen.Coulibaly (), Mendyl () - Ndong (), Lautoa () – M.BaldĂ© (), Pereira () puis Chouiar (55eme), Mavididi () puis Cadiz (46eme –), Tavares (cap) (: Runarsson (g), Alphonse, R.Amalfitano, Br.SoumarĂ©: S.Jobard