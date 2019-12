🔴Le PSG réclame ce duo de la Juventus en échange de Paredes

La quatriĂšme journĂ©e de la Ligue 1 SĂ©nĂ©galaise risque d’ĂȘtre Ă©pique. En effet, pour ce week-end, on assistera au derby de la Petite-CĂŽte entre les acadĂ©miciens de Diambars et le Stade de Mbour. On assistera aussi Ă des classiques de la Ligue 1 SĂ©nĂ©galaise entre le Jaraaf de Dakar et le Casa Sport. AprĂšs trois journĂ©es de Ligue 1 SĂ©nĂ©galaise, le Dakar SacrĂ©-CƓur occupe la premiĂšre place du classement du championnat sĂ©nĂ©galais avec 7 points au compteur. Ce week-end, les acadĂ©miciens tenteront de continuer sur cette lancĂ©e face Ă Teugueth Fc (7 points - +4). Ce dernier a aussi le mĂȘme nombre de points que son adversaire du jour, mais a un plus mauvais goal average. Ce match entre le premier et le deuxiĂšme du classement est le choc de cette 4Ăšme journĂ©e. En levĂ©e, la 4Ăšme journĂ©e dĂ©bute avec un derby de Mbour. En effet, Diambars accueille le Stade de Mbour. Les deux formations se croisent, ce samedi, au stade FodĂ© Wade de Saly, pour le compte de la quatriĂšme journĂ©e de l’élite de football sĂ©nĂ©galais. Dimanche, Jaraaf qui connaĂźt un mauvais dĂ©but de saison, reçoit le Casa Sport. Cette rencontre entre les deux Ă©quipes est une classique de la Ligue 1 SĂ©nĂ©galaise. Programme Samedi 28 dĂ©cembre 16h : Diambars - Stade de Mbour 16h : GĂ©nĂ©ration Foot - As Douanes 16h30 : Teungueth fc – Dakar SacrĂ©-CƓur 17 h : Niarry Tally - As pikine Dimanche 29 16h 30 : Mbour Petite CĂŽte - Cneps 16h 30 : Jaraaf - Casa Sport 17h : Ndiambour - Us GorĂ©e