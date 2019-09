🔴LDC UEFA: nouveau coup dur pour le Real avant d'affronter le PSG !

đŸ—žâ˜•ïž #AS #Marca

Luka #Modric se blesse aussi, et devrait ĂȘtre absent 2 Ă 3 semaines.



Toni #Kroos est le seul milieu Ă 100% pour recevoir Levante demain. pic.twitter.com/xpCDAyc7Iu



— Real France (@realfrance_fr) 13 septembre 2019



#LDC : Un #PSGRMA un peu fade

De nombreux joueurs regarderont le PSG - Real de mercredi depuis les tribunes.



👉 PSG

đŸ€• MbappĂ©

đŸ€• Kehrer

đŸ€• Draxler

🛑 Neymar

❓ Cavani

❓ Herrera



👉 REAL MADRID

đŸ€• Modrić

đŸ€• DĂ­az

đŸ€• Isco

🚑 Asensio

🛑 Sergio Ramos

🛑 Nacho

❓ Hazard

❓ James



— ⭐ Mordu 2 Foot ⭐ (@Mordu2Foot) 12 septembre 2019

L’infirmerie dune dĂ©semplit pas avant d'affronter le. Le club merengue a officiellement annoncĂ© ce samedi la blessure de, qui souffre d’une « lĂ©sion musculaire » Ă l’adducteur droit. Il n’est pas prĂ©cisĂ© si le milieu international croate (34 ans, 123 sĂ©lections) est revenu touchĂ© de la trĂȘve internationale ou s’il s’est blessĂ© Ă l’entraĂźnement avec le Real.C’est toutefois un coup dur de plus pour les hommes deen prĂ©vision de leur dĂ©placement Ăen ouverture de la saison demercredi prochain.Outre, le jeunes’est aussi blessĂ© pendant la trĂȘve internationale.est dĂ©jĂ forfait, alors queou encoresont tous incertains pour le match contrece weekend.C’est dĂ©cidĂ©ment unbien diminuĂ© que le, lui aussi affaibli ( Kylian MbappĂ© et Edinson Cavani blessĂ©s, Neymar suspendu ), devrait croiser au Parc des Princes pour son entrĂ©e dans la plus prestigieuse des compĂ©titions europĂ©ennes.