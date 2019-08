🔴FLASH - PSG : Une tentative de dernière minute du Barça pour Neymar !

Le milieu de terrain Ă©gyptien d'Arsenal Mohamed Elneny rejoint Besiktas en prĂȘt pour une saison.

I am very excited to be joining Turkish giants Besiktas and I look forward to achieving our targets in the Super Lig and Europe. đŸŠ



To my dear Arsenal fans and team mates ,i wish all the success for the season and be sure that i will be following the teams progress from Istanbul pic.twitter.com/DXl0SdEAW2