🔴FLASH - PSG: Neymar au Barça, nouveau revirement de situation !

Le FC Barcelone pense toujours Ă Neymar d'aprĂšs la presse catalane. Une nouvelle offensive pourrait avoir lieu dans les mois Ă venir.

Le Barça a déjà tout calculé pour Neymar

Le FC Barcelone n’est pas parvenu l’étĂ© dernier Ă s’attacher les services de son ancienne star, Neymar. À court de liquiditĂ©s, le club catalan n’avait pas les arguments financiers nĂ©cessaires pour faire fructifier ce come-back. L’international brĂ©silien est donc finalement restĂ© au PSG, oĂč il a depuis repris ses bonnes habitudes en enchainant les bonnes prestations. Le Barça aurait-il dĂ©finitivement lĂąchĂ© prise sur ce dossier ? Si l’on se fie aux rĂ©vĂ©lations faites ce mardi par El Mundo Deportivo, il semblerait que non. Les responsables blaugrana auraient toujours un Ɠil sur « Ney ». Et, ils prĂ©pareraient mĂȘme un raid pour l’étĂ© prochain, avec l’espoir de parvenir cette fois Ă leurs fins.De nombreux dĂ©tails s’opposaient Ă un retour de Neymar dans son ancienne maison. D’ici le mercato estival, ils devraient tous ĂȘtre rĂ©glĂ©s. Le Barça table sur la vente de Philippe Coutinho afin d’obtenir les fonds nĂ©cessaires pour une opĂ©ration d’une telle envergure. Par ailleurs, en ce qui concerne le litige qui oppose la direction barcelonaise Ă l’international auriverde concernant une prime de plusieurs millions d’euros datant de 2017, ça serait bientĂŽt de l’histoire ancienne. AprĂšs s’ĂȘtre retrouvĂ©s devant la justice, les deux camps ont dĂ©sormais la volontĂ© de rĂ©gler le souci Ă l’amiable. L’intĂ©rĂȘt commun ayant prĂ©valu.Le fait que le Barça concocte un nouveau plan pour rĂ©cupĂ©rer Neymar n’est en rĂ©alitĂ© qu’une demi-surprise. Les dĂ©cideurs blaugrana, et Ă leur tĂȘte le prĂ©sident Josep Maria Bartomeu et le directeur sportif Eric Abidal, n’ont jamais insultĂ© l’avenir et ont toujours laissĂ© la porte ouverte Ă une autre offensive pour l’attaquant brĂ©silien. Et, le postulat de ce dernier est quasiment similaire. MĂȘme s’il se donne Ă fond avec Paris, affichant beaucoup d’envie sur le terrain, le champion olympique reste motivĂ© par une deuxiĂšme aventure au Nou Camp. Les propos qu’il a tenus Ă l’issue du match contre le Galatasaray, oĂč il a dit ĂȘtre content de jouer au football peu importe le maillot qu’il porte, en tĂ©moignent d’une certaine maniĂšre.