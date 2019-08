🔴FLASH - PSG : Le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot pour Neymar !

DĂ©barquĂ© cet Ă©tĂ© endu cĂŽtĂ© de, le gardien international malien,(29 ans, 11 sĂ©lections) s’est fait une Ă©norme frayeur lors de la 1Ăšre journĂ©e du championnat turc, samedi face Ă 3-0 ). À la suite d’un choc avec un attaquant adverse Ă laminute de jeu, le gĂ©ant malien (1,97m) a Ă©tĂ© percutĂ© en pleine poitrine et est mal retombĂ©, sur la tĂȘte. Alors qu’il partait se faire soigner sur le bord de la pelouse, le transfuge de l’ES Troyes s’est ensuite Ă©croulĂ©, victime d’un malaise effrayant !Inconscient et Ă©vacuĂ© en ambulance vers l’hĂŽpital le plus proche, le dernier rempart desa suscitĂ© beaucoup d’inquiĂ©tudes et de nombreux supporters turcs, maliens et africains ont exprimĂ© leur soutien sur les rĂ©seaux sociaux. Heureusement, dans la nuit,a tweetĂ© une photo de son gardien de but, tout sourire et pouce levĂ©. Le tout accompagnĂ© de ce message rassurant: "