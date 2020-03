🔴FLASH : Naby Keita pourrait faire son retour au RB Leipzig !

🇹🇷 Excédé par la gestion de la crise par les autorités turques, Obi Mikel rompt son contrat et quitte le pays https://t.co/QXK7e1uurW — RMC Sport (@RMCsport) March 18, 2020

«Il y a beaucoup plus que le football dans la vie»

John Obi Mikel has had his Trabzonspor contract terminated by mutual consent ❌ The former Chelsea star recently criticised the Turkish Super Lig's decision to carry on playing matches despite the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/xKIKrsy5TU — Goal (@goal) March 17, 2020

Ex-Chelsea star John Obi Mikel's contract terminated after coronavirus protestshttps://t.co/MbEZ3EKRj6 pic.twitter.com/bmyhqMDJEu — Mirror Football (@MirrorFootball) March 18, 2020

🇹🇷 Obi Mikel refuse de jouer à cause du coronavirus et quitte Trabzonspor ! https://t.co/9ezGclkxVf — Onze Mondial (@OnzeMondial) March 18, 2020

"I do not feel comfortable and don't want to play football in this situation. Everyone should be home with their families." Former Chelsea midfielder Jon Obi Mikel has left Turkish club Trabzonspor as games in the country continue — Sky Sports (@SkySports) March 18, 2020

Turquie : John Obi Mikel (Trabzonspor) et Radamel Falcao (Galatasaray) ne veulent plus jouer à cause du coronavirus https://t.co/8ZvbuvTU96 pic.twitter.com/aibUxWS0F9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 14, 2020

L’illustre capitaine desdu(32 ans, 89 sélections, 8 buts), ne fait plus partie de l’effectif deLa direction du club turc et l’ancienne idole deont fait officiellement le choix de se séparer à l’amiable ce mercredi. «Le contrat qui liait le joueur professionnel John Obi Mikel et notre club, du 30 juin 2019 au 31 mai 2021, a été résilié par consentement mutuel. Le joueur a renoncé aux mois de salaire qu'il lui restait à toucher» , a annoncédans un communiqué. Le motif de ce divorce n’a pas été officiellement communiqué, mais on peut logiquement voir la conséquence entre la sortie qu’a eue l’ancien champion d’Afrique sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière.avait en effet protesté contre l’obligation que lui et ses coéquipiers avaient de poursuivre leurs matchs comme si de rien n’était alors que tous les autres championnats sont arrêtés à cause du. A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé «Il y a beaucoup plus que le football dans la vie», a écrit l'enfant de(Nigeria) suril y a trois jours. «» Un message qui avait été très applaudi à l’extérieur, et même appuyé par, le buteur de l’équipe rivale du. Manifestement, cela n’a pas trop plu aux responsables de...