🔴FLASH MERCATO: Un duel PSG – Real Madrid pour Christian Eriksen (Tottenham)

ALFRED GOMIS : « J’AI SIMPLEMENT FAIT CE QUE JE DEVAIS FAIRE »

 La stĂ©rilitĂ© lyonnaise ne saurait lui ĂŞtre entièrement mise sur le dos, mais Alfred Gomis a Ă©tĂ© pour beaucoup dans la mise en Ă©chec de l’Olympique Lyonnais (0-0), samedi après-midi au Parc OL . Pour la première de Rudi Garcia sur le banc rhodanien, le portier sĂ©nĂ©galais du DFCO s’est montrĂ© infranchissable. Neuf arrĂŞts pour un festival commencĂ© dès l’entame avec un angle bien fermĂ© devant Maxwel Cornet  et une parade sur une frappe puissante de Moussa DembĂ©lĂ©  (6eme). Attentif mais peu menacĂ© avant la pause, le vice-champion d’Afrique, bombardĂ© titulaire durant la CAN des Lions de la Teranga en l’absence d’Edouard Mendy, va sortir le grand jeu dans la dernière demi-heure. D’abord en sortant du pied une frappe de DembĂ©lĂ© (61eme), puis sur un repiquage de Kenny Tete (62eme). Ensuite en repoussant une demi-volĂ©e de Cornet, avant de se replacer en un Ă©clair pour dĂ©tourner d’une main la tĂŞte de Jeff Reine-AdĂ©laĂŻde (66eme). Le rĂ©cital de l’échassier sera parachevĂ© par une nouvelle parade, pour sortir du pied une frappe enroulĂ©e d’Houssem Aouar qui prenait la direction du petit filet (71eme).Après la rencontre,Â. « Notre solidaritĂ© dĂ©fensive nous permet de rĂ©colter des points et de donner confiance au reste de l’équipe. Après sur le contenu de la rencontre, on savait que Lyon allait finir fort. », rĂ©agissait le gardien de but, d’une modestie Ă toute Ă©preuve. « Personnellement, je suis content, j’ai simplement fait ce que je devais faire. et je pourrai rĂ©pondre Ă cette question quand j’aurais Ă©tudiĂ© mon match Ă la vidĂ©o. »Parti cet Ă©tĂ© par la SPAL avec un goĂ»t d’inachevĂ©, le natif de Ziguinchor savoure le fait d’avoir pleinement sa chance sous les ordres de StĂ©phane Jobard. Titulaire Ă la place de l’Islandais RĂşnar Alex RĂşnarsson depuis la mi-septembre, Alfred GomisÂ, qui le vit enchaĂ®ner les prĂŞts. Ce temps-lĂ est rĂ©volu, et les attaquants de Ligue 1 n’ont sans doute pas fini de l’apprendre Ă leurs dĂ©pens.