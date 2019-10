🔴FLASH MERCATO: Un cadre de la Juventus en route pour le PSG en janvier !

PSG : le latéral Mattia De Sciglio, priorité du mercato hivernal https://t.co/NcvHDlcSMQ

TUCHEL VEUT ASSURER SES ARRIÈRES EN CAS DE PROBLÈME AVEC BERNAT



L’avance en Ligue 1 étant confortable et le dĂ©part en Ligue des Champions étant idĂ©al, le Paris Saint-Germain peut commencer Ă envisager l’avenir plus sereinement. Il s’agit donc, dĂ©jĂ , de prĂ©parer le prochain Mercato, qui commencera dĂ©but janvier. D’aprĂšs Le Parisien, La piste n’est pas nouvelle, puisqu’elle avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e l’étĂ© dernier. Mais visiblement, le contact n’a jamais Ă©tĂ© rompu entre les dirigeants du PSG et le clan de l’Italien. Ce dernier joue peu Ă la Juventus Turin (2 matchs de Serie A). Capable d’évoluer sur les deux flancs de la dĂ©fense, il intĂ©resse grandement le leader de la Ligue 1, qui voit en lui le dĂ©fenseur polyvalent qui manque actuellement Ă son effectif.Car D’aprĂšs Le Parisien, l’entraĂźneur allemand ne compte plus du tout sur Layvin Kurzawa, et considĂšre pour l’heure Abdou Diallo comme la doublure du latĂ©ral espagnol. Une arrivĂ©e de Mattia De Sciglio permettrait aussi de se doter d’une solution de repli supplĂ©mentaire cĂŽtĂ© droit. Thomas Meunier et Colin Dagba se partagent le temps de jeu depuis le dĂ©but de la saison, suite Ă la blessure de Thilo Kehrer. Une blessure Ă l’aponĂ©vrose plantaire qui dure et qui commence Ă inquiĂ©ter le staff parisien. Le club de la Capitale n’écarterait d’ailleurs pas l’idĂ©e d’un Ă©change entre Mattia De Sciglio et Thomas Meunier, dont le contrat arrive Ă Ă©chĂ©ance  en juin 2020.