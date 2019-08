🔴FLASH MERCATO : Réunion PSG – Barça pour Neymar ce mardi !

Le pionnier fut l’illustre Peter Ndlovu, alias 'la balle de Bulawayo'

I AM Peter Ndlovu, the first African player in the Premier League. Coventry, 1991. #MadeInZWE ?? pic.twitter.com/NBNoe6NyUh — MadeInZWE (@MadeInZWE) 30 juin 2017

L’exode des joueurs africains vers le "" et plus prĂ©cisĂ©ment vers le «» est loin d’être un Ă©piphĂ©nomène ces dernières annĂ©es. Ce n’est pas nouveau : le rĂŞve de tout footballeur africain est bien souvent d’atteindre l’Europe et en particulier l’un de ses grands championnats dont la prestigieuseanglaise. A lire aussi >> Diouf, Song, ManĂ©, Salah, Camara… le Top 10 des stars africaines de Liverpool En effet, et depuis le dĂ©but des annĂ©es, la prĂ©sence de footballeurs africains est devenue massive en. Dès la saison 2002-2003, on en comptaitfootballeurs issus du «Continent-mère». Et, d’après la liste Ă©tablie enpar le mensuel, plus de vingt nationalitĂ©s diffĂ©rentes sont reprĂ©sentĂ©es dans l’un des championnats les plus sĂ©duisants au monde.NĂ© le 25 fĂ©vrier 1973 Ă, la deuxième ville du, le lĂ©gendaire canonnier des(100 sĂ©lections, 48 buts, entre 1991 et 2006) a jouĂ© son premier match aveclors de la saison 1991/1992. Il avait alors inaugurĂ© sa première apparition avec une rĂ©alisation historique face Ă, en signant le but de la victoire face aux Gunners lors de la 1journĂ©e du championnat. « Je me souviens de ce match » se rappelle le buteur zimbabwĂ©en dans un entretien accordĂ© Ă BBC Afrique, «C'est si grand que les mots me manquent… Il est vital pour un footballeur de marquer des buts au dĂ©but de sa carrière. Bien jouer est important mais marquer un but, cela compte ! C'est Ă ce moment que tu sens que ce que tu vis est rĂ©el » rĂ©vèle. Attaquant racĂ©, adroit dans la surface, mais Ă©galement capable de faire exploser une dĂ©fense grâce Ă sa vitesse de pointe,a comptabilisĂ© dans son escarcelle pas moins derĂ©alisations enapparitions avec les Sky Blues de, entre 1991 et 1997. Suivent ensuite deux brillants passages du cĂ´tĂ© de(1997-2001, 106 matches, 23 buts) et(2001-2004, 135 apparitions, 25 rĂ©alisations) pour celui qui a Ă©tĂ© un pionnier dans ce qui est considĂ©rĂ© comme le meilleur championnat de football au mondeDĂ©sormais, la très rĂ©putĂ©eanglaise tend Ă devenir le terrain de jeu de prĂ©dilection des vedettes du Ballon rond africain. VĂ©locitĂ©, technique, combativitĂ©, sens du spectacle : voilĂ les ingrĂ©dients qui ont fait de nos dignes ambassadeurs africains en Angleterre Ă l’image de, Yaya TourĂ©,ou encoredes lĂ©gendes adoubĂ©s partout Ă travers le Royaume-Uni.