🔴FLASH - Mercato: le PSG passe à l'attaque pour un gardien de Premier League !

TRAPP SUR LE DÉPART, QUEL RÔLE POUR BULKA ?

Il est tchĂšque, mesure 1,91m et joue depuis un an Ă Newcastle. Le nom de Martin Dubravka ne parle pas Ă grand-monde dans le football français, mais les supporters du Paris Saint-Germain vont peut-ĂȘtre devoir apprendre Ă mieux le connaĂźtre. Car d’aprĂšs les informations de Kicker,ÂgĂ© de 30 ans, l’ancien portier du Sparta Prague sort d’une belle saison en Premier League, oĂč il n’a manquĂ© aucun match de Magpies en 2018-19. Son contrat en Angleterre court jusqu’en 2022, maisSi l’Allemagne s’intĂ©resse de prĂšs Ă cette possible mutation, c’est parce qu’elle influera directement sur l’avenir de Kevin Trapp.Le gardien allemand a retrouvĂ© Paris depuis plusieurs semaines aprĂšs son prĂȘt d’une saison Ă l’Eintracht Francfort. Le club de Bundesliga espĂšre le faire revenir, mĂȘme si les rĂ©centes dĂ©clarations de Leonardo ne vont pas dans ce sens. L’arrivĂ©e d’un nouveau gardien dans la capitale pourrait Ă nouveau changer la donne, et Kicker indique que l’optimisme est Ă nouveau de mise chez les dirigeants de l’Eintracht.Ces derniers jours, il Ă©tait aussi question d’une offre imminente de Porto. En tout cas, l’étĂ© est dĂ©cidĂ©ment trĂšs agitĂ© pour les gardiens parisiens. Gianluigi Buffon n’a pas Ă©tĂ© conservĂ© et est retournĂ© Ă la Juventus Turin, tandis que le jeune Marcin Bulka est arrivĂ© en provenance de Chelsea.A propos du Polonais, on ne sait toujours pas si le PSG le considĂšre comme un numĂ©ro deux ou un numĂ©ro trois, et on ne l’a toujours pas vu Ă l’Ɠuvre en amical Ă cause d’une blessure Ă la main.