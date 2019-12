On connait l’identitĂ© des trois meilleurs candidats de toutes les catĂ©gories pour les CAF Awards 2019. Dans la course au titre de « Meilleure joueuse africaine » de l’annĂ©e, une Camerounaise rĂ©siste : Nchout Njoya Ajara. ConsidĂ©rĂ©e comme la candidate la plus sĂ©rieuse Ă cette distinction, la pensionnaire de Valerenga est au duel avec la NigĂ©riane Asisat Oshoala et la Sud(africaine, tenante du titre, Christen Thembi Kgatlana. DĂ©jĂ en lice l’annĂ©e derniĂšre, Nchout Njoya Ajara est celle qui a plus de raisons de croire en ses chances. Compte tenu de ses statistiques reluisantes. HĂ©roĂŻne de l’équipe nationale de football fĂ©minin du Cameroun Ă la Coupe d’Afrique des Nations 2018 et dans la campagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la Lionne a Ă©galement brillĂ© en Coupe du monde en France. Bourreau de la Nouvelle-ZĂ©lande, elle avait, grĂące Ă un doublĂ© dont l’une des rĂ©alisations Ă©tait en lice pour le prix du « Meilleur but de l’annĂ©e », permis Ă son pays de se hisser en huitiĂšmes de finale de la compĂ©tition. Vice-championne de NorvĂšge, la joueuse de 26 ans a inscrit 11 buts en 22 matchs de championnat cette saison.Notons que le Cameroun est Ă©galement en lice dans deux autres catĂ©gories, celles de la « Meilleure Ă©quipe africaine de football fĂ©minin » et de « Meilleur entraineur de football fĂ©minin » oĂč le sĂ©lectionneur Alain Djeumfa cĂŽtoie Desiree Ellis de l’Afrique du Sud et Thomas Dennerby du Nigeria.