🔴FLASH MERCATO: la star de Grêmio (Brésil) en route pour le PSG contre 45 M€ ?

Ce lundi, Rudi Garcia était en conférence de presse, à la veille de la réception du Benfica en Ligue des Champions (21h00).

Garcia : « A l'aller, nous méritions mieux »

Garcia : « Nous sommes encore convalescents »

Il est vrai qu’avec ce bilan de sept points pris sur neuf possibles, nous sommes revenus dans des eaux plus calmes. Ce n’est pas parfait, mais le groupe avait besoin de retrouver de la confiance et seuls les bons résultats peuvent le permettre.Non, ce sera Léo Dubois qui le portera. Le brassard continue de tourner, je n’ai pas encore tranché cette question.Anthony va bien. Il a de l’expérience, il sait que je compte sur lui. Par le passé, il a permis à l’équipe de gagner de nombreux points et il continuera de le faire dans le futur. Cela arrive à tout le monde de faire des erreurs. Sauf que quand c’est un gardien qui est coupable, ça se voit forcément plus que lorsqu’il s’agit d’un attaquant...Je considère que c’est plutôt positif de savoir qu’on peut pour gagner des matchs mal embarqués, d’être capables de marquer deux buts après en avoir encaissé un. J’apprécie notre force de caractère. Mais c’est vrai que nous n’avons pas eu la même maîtrise que face à Metz.Nous méritions beaucoup mieux, parce qu’en seconde période nous avions mis les ingrédients nécessaires pour inverser la tendance. Maintenant, la poule est complètement relancée, à nous de profiter du fait d’être chez nous pour reprendre l’une des deux premières places. Je ne sais pas à quel match il faudra s’attendre, mais on devra être 100%.Quand l’adversaire a d’excellents joueurs dans son effectif, je préfère les voir sur la pelouse, c’est plus intéressant. Rafa Silva nous avait fait mal à aller en marquant un but, mais je ne doute pas qu’il sera très bien remplacé.C’est un mini-championnat, ça va vite et tous les points comptent. Etant donné que nous avons perdu des points à l’extérieur, il va falloir en prendre chez nous. L’objectif c’est de gagner absolument mardi.Juninho et Jean-Michel Aulas se sont saisis du problème. Moi, je ne fais des choix qu’en fonction des critères sportifs. Seul le terrain dicte mes décisions.Je ne sais pas si c’est le terme adéquat. Je préfère dire que nous sommes encore convalescents. A nous de poursuivre sur le chemin de la guérison, en remontant en haut du classement et en nous qualifiant pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Battre un grand d’Europe sur nos terres ce mardi, trois jours après avoir arraché la victoire à Toulouse, serait la meilleure des manières de confirmer notre regain de forme.