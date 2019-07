🔴FLASH - Mercato : Contacts établis entre le PSG et Dybala !

[#Mercato🔁] 🔮 Selon RMC, le PSG a avancĂ© ses pions pour une arrivĂ©e de Paulo DybalađŸ‡ŠđŸ‡·. pic.twitter.com/g2fx4EvvTb

— Footballogue⭐⭐ (@Footballogue) 19 juillet 2019

LE PSG VOIT EN DYBALA « UNE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ »

DYBALA EST INTÉRESSÉ PAR LE PROJET PRÉSENTÉ PAR LE PSG

Et si le Paris Saint-Germain rĂ©alisait cet Ă©tĂ© un gros coup que personne n’avait vu venir ? Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport et RMC se rejoignent sur un point :, en vue d’un recrutement pendant ce Mercato.Si le journal italien ajoute que Manchester United est aussi sur la trace de l’attaquant de la Juventus Turin, les deux mĂ©dias font mention d’un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux du PSG, avec Leonardo Ă la manƓuvre., comme le souffle un proche du dossier Ă nos confrĂšres de RMC. Car l’Argentin reste sur une saison dĂ©cevante (5 buts en 30 matchs de Serie A) oĂč son temps de jeu s’est effondrĂ© suite Ă la signature de Cristiano Ronaldo dans le PiĂ©mont, et sa valeur marchande a logiquement baissĂ©.RMC Ă©voque un transfert qui ne se ferait pas en-dessous de 50 millions d’euros, sans aller plus loin sur la fourchette de prix.La Gazetta dello Sport ajoute que la Juventus Turin ne s’opposera pas au dĂ©part de Paulo Dybala, auquel il reste trois ans de contrat, mais qu’elle souhaiterait encaisser 80 M€ sur ce transfert. Reste Ă savoir si le PSG peut se permettre pareille dĂ©pense, tout comme Manchester United, qui attend surtout de savoir ce que fera Paul Pogba pendant ce Mercato.par le projet du champion de France en titre.