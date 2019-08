🔴FLASH: Les dernières révélations de la réunion Barcelone-PSG

đŸ””đŸ”Ž Anssumane Fati is the 2nd youngest player to play for Barcelona in Liga history 👍#UCL pic.twitter.com/pb1MiarzkI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 aoĂ»t 2019

Adoubé par Messi

NĂ© Ă Bissau mais courtisĂ© par
 l’Espagne !

L’tient sa nouvelle pĂ©pite ! Il est Bissau-GuinĂ©en, il Ă©volue au poste d'ailier et il fĂȘtera ses dix-sept ans le 31 octobre prochain. Mais l'enfant de(16 ans et 298 jours), n’a mĂȘme pas eu besoin d’atteindre cet Ăąge pour faire ses dĂ©buts enavec le. EntrĂ© en jeu Ă la 78eme minute de la partie face au(5-2), le trĂšs prĂ©coce ailier gauche bissau-guinĂ©en est devenu le weekend Ă©coulĂ© le deuxiĂšme joueur le plus jeune de l’histoire duĂ Ă©voluer dans l’élite espagnole. Seul l'illustre, un trĂšs lointain prĂ©dĂ©cesseur, avait fait plus prĂ©coce en 1941 (16 ans et 280 jours).AprĂšs avoir appris sa convocation dans le groupe Ă la veille de cette rencontre de la 2eme journĂ©e, l’adolescent, arrivĂ© au club lorsqu’il avait dix ans, a surpris son monde. «, a ainsi dĂ©clarĂ© son pĂšre,, Ă Carrusel.» Et pourtant, non seulement le fiston Ă©tait prĂ©sent sur le banc, mais il eut aussi droit Ă son baptĂȘme professionnel sur la pelouse du Camp Nou:, a rĂ©agi l’intĂ©ressĂ©, trĂšs Ă©mu. A lire aussi >> FC Barcelone : le geste touchant de Messi pour Anssumane Fati Provocateur, vĂ©loce, percutant, le produit de lane s’est pas contentĂ© de faire nombre ; l’une de ses actions n’était d’ailleurs pas loin de se terminer par un but (87eme).», a estimĂ© son coĂ©quipier, sous le charme.Si beaucoup d’amateurs du football africain et espagnol le dĂ©couvrent et le dĂ©couvriront encore dans les prochaines semaines, les spĂ©cialistes le connaissent dĂ©jĂ . DĂ©barquĂ© Ăenen provenance de, le natif deest passĂ© par toutes les catĂ©gories du club catalan et fait partie actuellement de l’équipe, entrainĂ©e par l’ancien gardien,. AprĂšs un brillant exercice, notamment ene (la Ligue des champions des jeunes) avec 4 buts et 3 passes dĂ©cisives en 9 matchs, le surdouĂ© bissau-guinĂ©en a Ă©tĂ© mis Ă disposition de la rĂ©serve dulors de la prĂ©-saison et participe actuellement aux entraĂźnements avec lesd’. Le coach des "Blaugrana", privĂ© de plusieurs Ă©lĂ©ments de son effectif dimanche (dont Messi, Suarez et DembĂ©lĂ©), a alors dĂ©cidĂ© de faire appel aux services du joyau africain, lors de cette deuxiĂšme journĂ©e de championnat au. Et lui a offert du temps de jeu ! AprĂšs la rencontre, le jeunea mĂȘme eu droit aux fĂ©licitations du capitaine,Sur Instagram, "La Pulga" a rendu hommage Ă la grande premiĂšre de l'adolescent de 16 ans: "", a Ă©crit le numĂ©ro 10 du Barça pour illustrer une photo oĂč il offre une belle accolade ĂIl convient de rappeler que le jeunenĂ© et grandi Ă, pourrait toutefois vĂȘtir dans quelques annĂ©es le maillot de la! En effet, et selon les mĂ©dias ibĂšres, la pĂ©pite africaine ne laisse pas indiffĂ©rent la FĂ©dĂ©ration espagnole qui Ă©tudierait sĂ©rieusement la possibilitĂ© d’en faire unĂ l’horizon de la Coupe du Monde 2022. Les instances dirigeantes du football espagnol, suivent attentivement de nombreux jeunes talents susceptibles de reprĂ©senter laeten fait logiquement partie. La(FFGB) se doit ainsi de rĂ©agir rapidement afin de couper court Ă toutes ces spĂ©culations et amener ainsi le jeuneĂ opter pour la nation de ses parents.