🔴FLASH: le PSG passe à l'action pour la star de Tottenham !

Le PSG concurrencé par Schalke 04 pour Rose

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, Tottenham a prévu de se montrer actif au cours de ce Mercato estival. Dans le sens des arrivées bien sûr (Tanguy Ndombele a déjà signé, d'autres devraient suivre), mais aussi dans celui des départs. Le latéral droit Kieran Trippier s'est ainsi engagé avec l'Atlético Madrid mercredi. Serge Aurier serait également poussé vers la sortie, au même titre que Danny Rose. Pourtant, l'international anglais aurait l'intention de rester et de se battre afin de gagner sa place dans le onze de départ.Et celle-ci pourrait venir du PSG.Désireux de renforcer le côté gauche de sa défense et de disposer de joueurs capables d'évoluer dans un rôle de piston, le double champion de France en titre surveillerait toujours le Londonien, dont le nom avait déjà filtré un peu plus tôt cet été. Ce jeudi, Sky Sports révèle d'ailleurs que le club de la Capitale serait même l'écurie la mieux placée pour enrôler le joueur de 29 ans, qui serait aussi suivi par Schalke 04.(soit un peu plus de 22 millions d'euros). Un montant deux fois moins élevé que celui évoqué au sujet de Raphaël Guerreiro , l'autre piste parisienne au poste de latéral gauche (40 millions d'euros).