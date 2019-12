🔴FLASH - FC Barcelone : Une ex-star catalane vers un retour au club !

CHELSEA EST PRÊT À CÉDER PEDRO



Mercato Chelsea : Pedro n’exclut pas un retour au Barça https://t.co/ju5AGTQSJc pic.twitter.com/DgSAwfe7m4

Mercato - Barcelone : Pedro de retour au Barça ? La réponse de Valverde ! https://t.co/fluQ9uv1nn pic.twitter.com/QlQjNDZDcP

Quatre ans aprĂšs l’avoir quittĂ©,Â. Alors que son contrat Ă Chelsea expire dans six mois, l’international espagnol a fait savoir Ă Â Ser Catalunya cette semaine qu’il serait enchantĂ© Ă l’idĂ©e de retrouver le club oĂč il a lancĂ© sa carriĂšre et avec lequel il a connu sept fructueuses annĂ©es.Entre 2008 et 2015, il avait notamment participĂ© Ă la conquĂȘte de 20 trophĂ©es majeurs. Et du cĂŽtĂ© du Nou Camp, serait-on contents Ă l’idĂ©e de rĂ©cupĂ©rer l’expĂ©rimentĂ© milieu offensif ? À en juger les propos tenus par Ernesto Valverde, la rĂ©ponse est affirmative.« C’est un joueur historique du Barça, on ne va pas se mentir. Il est l’un des joueurs qui a gagnĂ© le plus de titres avec ce club, mais aujourd’hui il appartient Ă une autre Ă©quipe. Et on se doit de respecter les joueurs des autres Ă©quipes. On verra ce qui se passera dans le futur », a indiquĂ© le technicien catalan.ÂgĂ© de 32 ans, Perdo n’a jouĂ© qu’à quatre reprises sous les ordres de Frank Lampard cette saison Ă Chelsea. En cas d’offre intĂ©ressante pour ses services, les responsables londoniens ne devraient pas s’opposer Ă son dĂ©part en janvier prochain. Le nom du champion du monde 2010 a aussi circulĂ© du cĂŽtĂ© d’Aston Villa derniĂšrement