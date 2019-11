Le staff mĂ©dical de la selecao avait annoncĂ© un retour vers le 10 novembre pour Neymar, nous sommes le 5 et on peut dĂ©jĂ le voir sauter et jouer avec le ballon. Retour proche, je suis persuadĂ© que si ne se reblesse plus on ira trĂšs loin. Tuchel en parlera @PSG_insideđŸ”ŽđŸ”” pic.twitter.com/zDO2HUoSw9

NEYMAR, UN RETOUR PROGRAMMÉ APRÈS LA TRÊVE INTERNATIONALE



Bonne nouvelle pour le PSG et tous ses supporters. Neymar a retapĂ© du cuir. C’était ce mardi matin Ă l’occasion d’un entrainement Ă part effectuĂ© au Camp des Loges. Le BrĂ©silien est en phase de reprise aprĂšs avoir rĂ©cupĂ©rĂ© de sa blessure Ă une cuisse, contractĂ©e au dĂ©but du mois d’octobre dernier lors d’un match disputĂ© avec sa sĂ©lection nationale brĂ©silienne. L’ancien joueur du FC Barcelone s’est rendu au centre d’entrainement avec trois membres du staff.Le natif de Mogi das Cruzes ne s’est pas uniquement contentĂ© de travailler condition physique. Le protĂ©gĂ© de Thomas Tuchel. L’attaquant sud-amĂ©ricain est apparu en jambes, motivĂ© et nullement diminuĂ© par une quelconque gĂȘne.Neymar est donc sur la voie du retour. Cependant, il y a peu de chances pour qu’on le revoie sur le terrain avant la prochaine trĂȘve internationale. Outre le rendez-vous de Ligue des Champions contre Bruges mercredi, l’ex-sociĂ©taire de Santos devrait Ă©galement manquer le dĂ©placement du week-end prochain Ă Brest. Ça sera la sixiĂšme rencontre des siens qu’il ratera. La onziĂšme si l’on prend en compte les rendez-vous sur lesquels il a dĂ» faire une croix en dĂ©but de saison Ă cause de sa situation personnelle
A noter que le reste du groupe parisien devrait ĂȘtre Ă l’entrainement ce mardi soir, Ă la veille d’un duel comptant pour la 4eme journĂ©e de C1. Thomas Tuchel devrait procĂ©der Ă une derniĂšre mise en place et il est possible qu’il y ait alors des indications concernant le onze qu’il compte aligner. A suivre.