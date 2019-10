🔴FLASH: Bonne nouvelle pour le PSG avant d'affronter l'OM !

Le Clasico PSG-OM c’est «comme la Ligue des Champions»

Tuchel se mĂ©fie d’un Benedetto « en pleine confiance »

Mbappé titulaire ? Tuchel reste mystérieux

Cavani est « déçu de ne pas jouer »

Tuchel n’a « pas peur » de faire des choix en attaque

« On attend une atmosphĂšre spĂ©ciale. C’est comme un match de Ligue des Champions. C’est absolument nĂ©cessaire qu’on respecte cette histoire. On a beaucoup de respect pour nos supporters et on sait que ce match est trĂšs important pour eux. On aime cette ambiance. Je suis convaincu que nous sommes prĂȘts pour combattre avec l’OM. Moins d’intĂ©rĂȘt ? Je peux comprendre l’avis d’Andre Villas-Boas . Mais dans chaque championnat, comme en Allemagne aujourd’hui avec Schalke – Dortmund , il y a des matchs Ă part pour lesquels le classement ou l’écart de niveau n’ont pas une grande importance. Tout peut se passer, comme en Ligue des Champions ou en Coupe de France.« On n’a pas peur. On accepte la qualitĂ© de l’OM et on a beaucoup de respect pour eux et pour leur histoire. C’est un Clasico, c’est un choc en France. On attend le meilleur OM possible, avec de l’intensitĂ© et de l’agressivitĂ©. C’est absolument normal pour moi. Benedetto ? Il est toujours dangereux. C’est un vrai attaquant, en pleine confiance, qui est trĂšs complet. C’est dur de dĂ©fendre sur lui parce qu’on peut voir qu’il pense toujours Ă marquer ou Ă faire un geste dĂ©cisif. On va ĂȘtre trĂšs attentifs avec lui, Ă nous de ne pas le laisser faire. »« Je ne vais pas le dire maintenant (sourire). Nous n’avons pas eu de discussion particuliĂšre depuis mardi. On a juste Ă©changĂ© sur le terrain de façon tout Ă fait normale. Il n’a pas eu de rĂ©action musculaire Ă Bruges. On prendra une dĂ©cision demain (dimanche) mais tout le monde sait que je prĂ©fĂšre jouer avec Kylian. Ses propos aprĂšs Bruges  ? Non, on n’en a pas parlĂ©. Je n’écoute pas ce qui se dit, je travaille tous les jours et je ne perds pas mon temps avec ça.Il est bien sĂ»r déçu de ne pas jouer. Il est habituĂ© Ă avoir beaucoup de temps de jeu. Il a Ă©tĂ© absent plusieurs semaines et il nous a manquĂ©. J’ai parlĂ© avec lui. C’est difficile, parce que je veux lui donner des minutes parce qu’il le mĂ©rite, il travaille dur, mais en mĂȘme temps, je dois aussi penser Ă l’équipe, Ă l’équilibre. Pendant un match, je ne peux pas promettre Ă Edi qu’il va jouer 15 ou 20 minutes, s’il y a des blessures ou des changements de tactiques. Oui, il est déçu, je le sais pour en avoir parlĂ© avec lui, mais il ne le montre pas et garde un bon Ă©tat d’esprit.Ça ne me fait pas peur. C’est mon job de prendre des dĂ©cisions. C’est mon job d’avoir de bonnes raisons de prendre des dĂ©cisions. AprĂšs, c’est Ă moi de l’expliquer aux joueurs, et c’est Ă eux de l’accepter. Ils ont le droit d’ĂȘtre déçus car tout le monde veut jouer le plus possible, mais en mĂȘme temps, si on veut optimiser tous nos objectifs, c’est nĂ©cessaire d’avoir un effectif large. Il faut rester ensemble, penser Ă l’équipe. Mais c’est plus facile d’en parler que de le vivre. Une hiĂ©rarchie entre Cavani et Icardi ? Je ne vois pas les choses comme ça. LĂ , Edi a Ă©tĂ© blessĂ© et le risque est encore trop grand. C’est difficile de retrouver le rythme, de rentrer dans une Ă©quipe qui gagne. Mais ça ne veut pas dire qu’il est numĂ©ro 2 ou 3. Je ne pense pas de cette maniĂšre.