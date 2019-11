LES BUTS

Il y a eu Rennes en aoĂ»t (2-1) et Reims en septembre (0-2). Il faut dĂ©sormais ajouter Dijon dans la liste des bourreaux du PSG en Ligue 1 cette saison. A la surprise gĂ©nĂ©rale, les Parisiens ont effectivement trĂ©buchĂ© sur le terrain de la lanterne rouge ce vendredi (2-1). A cĂŽtĂ© de leur sujet pendant la majeure partie de la rencontre, Kylian MbappĂ©Â et ses coĂ©quipiers ont rĂ©agi une fois menĂ©s au score, mais ont alors jouĂ© de maladresse et ont butĂ© sur une vaillante Ă©quipe bourguignonne. S’il restera en tĂȘte Ă l’issue du week-end, le club de la Capitale enregistre donc dĂ©jà – aprĂšs seulement douze journĂ©es – son troisiĂšme revers de l’exercice 2019/20. Le DFCO, pour sa part, signe un retentissant exploit et quitte sa derniĂšre place.A Nice (1-4), Ă Bruges (0-5) et contre Marseille (4-0), le PSG n’avait pas spĂ©cialement fait dans la dentelle, ayant empilĂ© la bagatelle de treize buts en seulement trois matchs. On pouvait dĂšs lors lĂ©gitimement penser que le leader du championnat allait s’offrir un nouveau festival offensif ce vendredi Ă Dijon, la lanterne rouge. La rĂ©alitĂ© du terrain s’est cependant avĂ©rĂ©e bien diffĂ©rente de ce postulat de dĂ©part. BousculĂ©s d’entrĂ©e de jeu par des Bourguignons dĂ©complexĂ©s, les Parisiens ont malgrĂ© tout ouvert la marque sur leur premiĂšre opportunitĂ© franche, par l’intermĂ©diaire de Kylian MbappĂ© (19eme). Sauf qu’au lieu d’appuyer sur l’accĂ©lĂ©rateur afin d’enfoncer le clou, les joueurs de Thomas Tuchel sont ensuite tombĂ©s dans un faux rythme.Incapables de rĂ©gner dans l’entrejeu en l’absence de Marco Verratti et bougĂ©s physiquement par leurs adversaires, les visiteurs ont fini par cĂ©der. A deux reprises. Mounir Chouiar (45eme+6) et Jhonder Cadiz (47eme) ont en effet permis aux locaux de renverser la vapeur, sans que cela ne puisse paraĂźtre immĂ©ritĂ©. Il n’en fallait pas plus pour faire sortir Paris de sa lĂ©thargie. Enfin dĂ©cidĂ©s Ă passer Ă la vitesse supĂ©rieure, Angel Di Maria et consorts n’ont cependant pas rĂ©ussi Ă revenir. La faute Ă la solidaritĂ© de l’arriĂšre-garde des Rouges d’une part, mais aussi Ă la maladresse des attaquants franciliens, qui ont touchĂ© deux fois les montants (64eme, 69eme). Au courage, les hommes de StĂ©phane Jobard ont tenu bon jusqu’au bout pour faire tomber l’ogre du championnat et signer l’un des plus beaux exploits de l’histoire de leur club en Ligue 1. Du cĂŽtĂ© parisien, cette dĂ©faite en Bourgogne est loin d’ĂȘtre prĂ©occupante au regard du classement. Mais elle fait tache, tant en raison du rĂ©sultat que du visage affichĂ©.Fantomatique jusque-lĂ , Mauro Icardi a pourtant bien failli sortir ses partenaires d’un bien mauvais pas Ă Gaston-GĂ©rard. Peu aprĂšs l’heure de jeu, l’Argentin a fait parler son sens du timing pour reprendre le ballon de la tĂȘte sur un centre de Kylian MbappĂ©. Battu, Alfred Gomis a Ă©tĂ© sauvĂ© par sa barre transversale (64eme).Le PSG ouvre le score ! Servi par Angel Di Maria, Kylian MbappĂ© se prĂ©sente face Ă Alfred Gomis et conclut d’un ballon piquĂ© du droit !Dijon Ă©galise ! Keylor Navas se couche pour repousser un centre Ă ras de terre de Didier Ndong. Mounir Chouiar surgit Ă l’entrĂ©e des six mĂštres et, du droit, propulse le cuir au fond des filets !Le DFCO prend les devants ! Jhonder Cadiz rĂ©alise un numĂ©ro de soliste sur le cĂŽtĂ© gauche de la surface, Ă©limine Marquinhos, rĂ©siste Ă Leandro Paredes et frappe au ras du sol. Le ballon passe entre les jambes de Keylor Navas !Quasiment inconnu en France, Jhonder Cadiz ne va pas tarder Ă se faire un nom s’il multiplie les prestations de cet acabit. L’athlĂ©tique attaquant vĂ©nĂ©zuĂ©lien a pesĂ© sur la dĂ©fense parisienne tout au long du match. Il a aussi fait Ă©talage de ses qualitĂ©s techniques en inscrivant un joli but en solitaire (47eme).La prestation de Leandro Paredes a une nouvelle fois laissĂ© songeur. Le milieu argentin ne s’est absolument pas affirmĂ© dans l’entrejeu et n’a pas semblĂ© ĂȘtre dans le tempo du match. L’ancien du Zenit Saint-PĂ©tersbourg a en outre fait preuve de passivitĂ© sur les deux buts dijonnais (45eme+6, 47eme) et n’a rien apportĂ© sur le plan offensif, Ă l’exception d’une frappe repoussĂ©e par le poteau (69eme). RemplacĂ© par Edinson Cavani (71eme).Depuis son arrivĂ©e au PSG, Keylor Navas a souvent Ă©tĂ© exempt de tous reproches. Difficile d’en dire autant ce vendredi soir, puisque la responsabilitĂ© du gardien costaricien est impliquĂ©e sur les deux buts dijonnais. AprĂšs avoir mal renvoyĂ© un centre Ă ras de terre (45eme+6), le dernier rempart parisien a en effet vu le ballon lui filer entre les jambes dans un angle fermĂ© (47eme). Pas de boulettes donc, mais il y avait Ă chaque fois matiĂšre Ă faire bien mieux.Temps pluvieux – Pelouse en bon Ă©tat : M.Buquet ( : Chouiar (45eme+6), Cadiz (47eme) pour Dijon – MbappĂ© (19eme) pour le PSG : Ndong (12eme), Cadiz (14eme), Mendyl (58eme) pour Dijon – Kimpembe (15eme), Draxler (92eme) pour le PSG : AucuneA.Gomis () – Chafik () puis Mendyl (33eme –Â), Ecuele Manga (), S.Coulibaly () puis R.Amalfitano (29eme –Â), Ngonda () – M.BaldĂ© () puis Mavididi (54eme), Ndong (), Lautoa (), Chouiar () – Cadiz (), Tavares (cap) ( : Runarsson (g), B.SoumarĂ©, M.Pereira, Balmont : S.JobardNavas () – Dagba (), Marquinhos (cap) (), Kimpembe (), A.Diallo () puis Draxler (81eme) – Paredes () puis Cavani (72eme), Bernat () puis Kurzawa (64eme), I.Gueye () – MbappĂ© (), Icardi (), Di Maria ( : Rico (g), Mbe Soh, Sarabia, Choupo-Moting : T.Tuchel