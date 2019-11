🔴Dijon-PSG (2-1): les notes affligeantes des Parisiens !

Repositionné comme piston, l’international portugais Gelson Martins se dit au service de l’équipe monégasque. L’ancien joueur du Sporting Portugal et de l’Atlético Madrid se confie avant le choc de dimanche contre Saint-Etienne (12eme journée de Ligue 1).

Gelson Martins : « J'ai envie de marquer plus de buts »

Gelson Martins : « Ben Yedder, c’est un grand avant-centre »

Cette saison, j'évolue à un poste différent. Cela demande plus d'efforts physiques, mais je me sens bien. L'équipe va mieux de match en match. Nous avons une bonne dynamique. Le changement tactique opéré par le coach nous a fait du bien, on prépare le match de dimanche sereinement (ndlr : en déplacement sur la pelouse de l’ASSE). Il y a une grande ambiance à Saint-Étienne , cela nous met sous pression, mais les joueurs aiment sentir cette pression-là . C'est toujours motivant de jouer dans des ambiances comme ça.Je dois travailler plus défensivement. J'ai donc un peu moins de possibilités offensives dans ce schéma, mais c'est pour le bien de l'équipe. Moi, je suis à la disposition de l'équipe et du coach. On a trouvé un bon équilibre comme ça. Ça me va très bien. C'est juste une question d'adaptation.Bien sûr que j'ai envie de marquer plus de buts, mais la saison est longue. Je dois encore évoluer pour me sentir encore mieux et j'espère bien sûr marquer beaucoup de buts cette saison.Chaque match est différent. On les joue tous pour les gagner, mais cela ne va pas toujours comme on veut. On essaie toujours de travailler pour trouver des solutions, c'est encore un système nouveau pour nous. Il y a toujours des choses à améliorer et nous continuons de travailler dans ce sens. Le match de Nice a été très important . Cette bonne prestation nous a amené de la confiance et cela nous a permis de rebondir. Là , nous sommes dans une phase positive. Il ne faut pas se relâcher et continuer à travailler car on n'est pas à l'abri de mauvais résultats. Nous avons un groupe de qualité, mais c'est aussi un groupe qui peut faire mieux. Nous devons continuer à progresser pour avancer.C’est un grand avant-centre. Pas seulement avec les buts qu'il marque, mais aussi avec la qualité qui est la sienne dans le jeu. Nous avons la chance de l'avoir avec nous et de profiter de ses qualités. Il fait de bien à l'équipe, c'est l'un des meilleurs attaquant d'Europe et j'espère qu'il va continuer comme ça. Il l'a montré toute sa qualité à Séville , il continue à le démontrer ici. Il a beaucoup de points forts, mais si je dois en souligner un, c'est son sens du but. Il est souvent au bon moment au bon endroit.