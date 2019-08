🔴DERNIÈRE MINUTE - PSG: Neymar au FC Barcelone, c'est imminent !

Le PSG serait visiblement favorable Ă l’inclusion d’Ousmane DembĂ©lĂ© dans un deal avec le FC Barcelone pour Neymar. Une idĂ©e intĂ©ressante sur le papier, qui a pourtant tout pour se retourner contre Paris.



DembĂ©lĂ© Ă©tait l’égal de MbappĂ© en 2017

Bien de trop de voyants au rouge pour Dembélé

Le compte y est presque pour le PSG. Le club parisien, ferme depuis l’ouverture du Mercato sur le cas Neymar , n’est pas restĂ© insensible Ă la derniĂšre offre du FC Barcelone, lors d’une rĂ©union dans la Capitale ce mardi. Les Catalans ont proposĂ© 170 millions d’euros payables en plusieurs fois, les montages divergeant selon les sources. Une certitude toutefois : le PSG n’a pas acceptĂ© cette proposition, tout en laissant la porte ouverte Ă une nouvelle nĂ©gociation dans les heures Ă venir. Elle devrait inclure Ousmane DembĂ©lĂ©, que les dirigeants parisiens ont ciblĂ© comme un joueur susceptible de les intĂ©resser dans l’effectif barcelonais.C’est pourquoi le Barça est dĂ©sormais ouvert Ă son inclusion dans un deal.Sur le papier, ça tombe trĂšs bien pour le PSG. Sans avoir les rĂ©fĂ©rences de Neymar, loin s’en faut, DembĂ©lĂ© compenserait numĂ©riquement son dĂ©part de Paris, comme il l’avait fait d’ailleurs Ă Barcelone Ă l’étĂ© 2017.A la sortie de deux saisons pleines avec le Stade Rennais (12 buts et 5 passes dĂ©cisives en 29 matchs) et le Borussia Dortmund (10 rĂ©alisations et 22 passes dĂ©cisives en 50 rencontres), DembĂ©lĂ© Ă©tait mĂȘme considĂ©rĂ© comme l’une des plus belles pĂ©pites d’Europe. A l’égal mĂȘme de Kylian MbappĂ© . La concurrence au FC Barcelone, son hygiĂšne de vie douteuse et ses pĂ©pins physiques Ă rĂ©pĂ©tition ont depuis eu raison de sa progression. Mais un PSG oĂč il aurait plus d’opportunitĂ©s de s’exprimer et des retrouvailles avec Thomas Tuchel, qui l’avait entraĂźnĂ© Ă Dortmund avec des rĂ©sultats probables et avec qui il entretient une relation forte, pourrait bien le relancer. Ousmane DembĂ©lĂ© (Borussia Dortmund)[/caption]Ça, c’est la thĂ©orie. En pratique, c’est une toute autre histoire. Tous les ingrĂ©dients du flop annoncĂ© sont rĂ©unis. D’abord, il est rare que les joueurs avec un dĂ©ficit de professionnalisme au dĂ©part s’assagissent une fois arrivĂ©s Ă Paris. Ensuite, DembĂ©lĂ© ne montre pas une envie dĂ©bordante de rejoindre le PSG. Pire encore, son entourage fait rĂ©guliĂšrement fuiter ces derniers jours son dĂ©sir de rester au FC Barcelone et de ne pas ĂȘtre impliquĂ© dans les discussions autour de Neymar. Nasser Al-KhelaĂŻfi avait pourtant fait en juin de l’attirance sincĂšre pour le projet parisien une condition sine qua none Ă tout recrutement.Les voyants sont ainsi au rouge dans bien trop de secteurs pour le considĂ©rer comme un remplaçant viable au BrĂ©silien. C’est pourtant ce que le PSG parait penser. A ses risques et pĂ©rils.