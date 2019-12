Auteur d'un bon debut de saison avec Villarreal, Zambo Anguissa aurait tapé dans l'œil d'un certain Zinédine Zidane coach du Réal Madrid. Selon de nombreuses sources, Zizou le verrait bien en doublure de Casémiro.🇨🇲 pic.twitter.com/dtNqinHxWc — HEMLE🇨🇲 (@HEMLE6) December 26, 2019

Le Real Madrid suivrait de près les performances de Zambo Anguissa🇨🇲. Zinedine Zidane aurait coché son nom pour renforcer son milieu de terrain avec du muscle et serait une doublure idéale à Casimero au poste de n°6. [@sports_fr] [@okdiario] pic.twitter.com/V3PRzewqeI — Griffe 2 FOOT🇨🇲 (@griffe_2_FOOT) December 26, 2019

Villarreal : Zambo Anguissa élu Homme du match face à Getafe https://t.co/ixboq1lb88 pic.twitter.com/nDaFBgRF2L — Actu Cameroun (@actucameroun) December 22, 2019

Prêté avec option d'achat, le Camerounais est en train de devenir un élément incontournable des Sous-Marins Jaunes et il est même le troisième meilleur buteur du championnat derrière le duo Nabil Fekir et Lionel Messi (2,9 dribbles réussis par match). Les performances du Lion de la Téranga ont fait de lui un joueur courtisé. A en croire OK Dario, Anguissa aurait tapé dans l'oeil de Zinédine Zidane, qui veut le prendre pour son Real Madrid. Le technicien Français veut faire de lui la doublure de Casimero et pourquoi pas le titulaire dans ce poste clé de milieu. Le Brésilien n'a pas de concurrent ou presque dans son registre. Les dirigeants du Real Madrid doivent toutefois mettre le paquet pour attirer le joueur qui a l'air de convaincre ses actuels employés, prêts à lever son option d'achat. A lire aussi >> CAF Awards : André Onana, Joël Matip et Zambo Anguissa en lice