🔴DERNIÈRE MINUTE : Bonne nouvelle pour le PSG !

Benjamin Moukandjo n’a pas oubliĂ© le premier match qu’il a disputĂ© sur la pelouse du RC Lens. « 
 Le jour oĂč je suis venu jouer Ă Bollaert-Delelis en tant qu’adversaire, ça a Ă©tĂ© un moment de plaisir pour moi parce que c’était quelque chose que j’avais en moi, qu’il fallait que je rĂ©alise. Et cette ambiance, je l’ai vĂ©cue en tant qu’adversaire », a racontĂ© la nouvelle recrue lensoise dans des propos rapportĂ©s par Francetvinfo.fr. « Et aujourd’hui a-t-il ajoutĂ©, rien que m’imaginer de vivre la mĂȘme ambiance en ayant ce maillot-lĂ , je vous assure que je suis pressĂ© d’y aller. J’ai tellement envie de vivre ça. Parce que ces supporters, ils vous portent... Ă la 90e, Ă la 92e, quand vous ĂȘtes fatiguĂ©s, quand vous pensez que vous n’avez plus rien, les entendre ça rĂ©veille en vous quelque chose... ». Sans club depuis son dernier contrat en Chine, avec Jiangsu Suning en mars dernier, l’ancien capitaine des Lions Indomptables, ex-joueur du FC Lorient, de Reims et de Nancy, l’avoue, c’est l’idĂ©e de vivre cette ambiance-lĂ qui a motivĂ© sa venue au RC Lens. « Ça franchement, pour un joueur c’est un bonheur, c’est immense. C’est pour ça que c’est un club qui mĂ©rite d’ĂȘtre lĂ -haut, qui mĂ©rite de retrouver l’élite. C’est ce challenge qui m’excite, qui me parle encore plus. C’est pour ça que s’il fallait revenir en Ligue 2 c’était ici et pas ailleurs... », a-t-il conclue.