🔴COUP DE TONNERRE: Neymar aurait décidé de rompre son contrat avec le PSG !

Dans un entretien accordĂ© Ă RMC, l’ancien entraĂźneur de l’OL, Bruno Genesio, a rĂ©pondu aux commentaires de Memphis Depay sur les mĂ©thodes de Sylvinho. Celui qui coache aujourd’hui le Beijing Guoan a Ă©galement remis sa communication en question.

Genesio : « Memphis ? Quand j'entends parler de discipline
 »

« Ma communication m’a peut-ĂȘtre portĂ© prĂ©judice »

Actuellement en poste du cĂŽtĂ© du Beijing Guoan, Bruno Genesio n‘est jamais bien loin - encore aujourd’hui - des dĂ©bats qui entourent l’Olympique Lyonnais, alors que son aventure de trois ans et demi entre RhĂŽne et SaĂŽne a pris fin cet Ă©tĂ© aprĂšs une derniĂšre saison particuliĂšrement Ă©prouvante. C’est ainsi que plusieurs joueurs, dont Moussa DembĂ©lĂ© et Memphis Depay,. « Le changement Ă©tait nĂ©cessaire, j’ai une impression de fraĂźcheur, et c’était ce qu’il nous fallait », avait ainsi notamment dĂ©clarĂ© le NĂ©erlandais. « J’ai lu certaines choses qui m’ont blessĂ© de la part de certains joueurs, a de son cĂŽtĂ© avouĂ© Genesio sur RMC mercredi soir. Je prĂ©fĂšre ne pas les commenter car il faut garder de l’humilitĂ© ».Sauf que le technicien de 53 ans a Ă©videmment Ă©tĂ© relancĂ© sur ce sujet : « Ça me confirme simplement du milieu et de certains joueurs. Mais ça reste anecdotique, a-t-il ajoutĂ©. J’entends des choses qui me font sourire quand j’entends parler de rĂšgles et de discipline,Je n'en veux pas Ă Memphis, je sais qu’il a cette personnalitĂ©-là ». Celui qui souhaite qu’on le « laisse tranquille » et qu’on « arrĂȘtĂ© les comparaisons » n’a toutefois pas trichĂ© au moment de s’exprimer sur d’éventuels regrets. « Ce que je changerais ? Ma communication, notamment vis-Ă -vis des supporters, n’a peut-ĂȘtre pas Ă©tĂ© la meilleure et n’a pas Ă©tĂ© comprise », a-t-il assurĂ©.Genesio a en effet rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© pointĂ© du doigt par une partie des supporters lyonnais sur les questions du jeu
 et de l’absence de remise en question : «Â, mĂȘme si c’était tout l’inverse, a-t-il expliquĂ©. Mais dans ma communication, ce n’est pas ce que j’ai rĂ©ussi Ă transmettre et peut-ĂȘtre que ça m’a portĂ© prĂ©judice ». Quoiqu’il en soit, l’OL appartient dĂ©sormais au passĂ©. Et le technicien français rĂȘve de remporter son premier trophĂ©e en tant que coach du cĂŽtĂ© de la Chine, oĂč la lutte pour le titre est encore ouverte avec le Guanhzhou Evergrande.