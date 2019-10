A 21 ans, il entre dans l’histoire de Chelsea

Courtisé par le Nigeria et l'Angleterre !

Tammy Abraham will reject Nigeria and commit himself to England if he gets a call-up from Gareth Southgate for the forthcoming #Euro2020 qualifiers, according to reports. 🗞 Latest gossip: https://t.co/irutKsi63I pic.twitter.com/qnfQ3vd6Sz — BBC Sport (@BBCSport) 1 octobre 2019

Son idole s’appelle Didier Drogba !

Il partage un record avec... Cristiano Ronaldo !

Il a fait ses classes en D2 anglaise

Auteur d'un triplĂ© historique le 14 septembre dernier face Ă(2-5), Ă seulement, l'originaire d'est devenu le plus jeune joueur de l’histoire deĂ rĂ©aliser un tel exploit en championnat. Une prouesse qui prouve sa qualitĂ© d’avant-centre, ce qui n’a pas Ă©chappĂ© Ă l’Ɠil expert de son entraĂźneur: « J’ai confiance en lui et je suis prĂȘt Ă lui redonner sa chance, mais je serai dĂ©sormais plus dur avec lui parce qu’il a montrĂ© ce qu’il est capable de faire ».compte deux sĂ©lections avec l’, honorĂ©es encontre l’Allemagne et le BrĂ©sil en matchs amicaux. Mais l’attaquant est toujours courtisĂ© par le, pays natal de son pĂšreSelon, la FĂ©dĂ©ration nigĂ©riane ferait sans cesse pression sur le jeune joueur pour qu’il change d’avis. Mais il semble que le Londonien ait dĂ©jĂ pris sa dĂ©cision. Et pour cause, il a tout connu avec l'. Abraham a en effet Ă©voluĂ© dans toutes les sĂ©lections de jeunes jusqu’au rĂ©cent Euro 2019 Espoirs (3 matchs, 1 but). Il pourrait donc rĂ©pondre favorablement Ă l’appel delors de sa prochaine liste, en vue des matchs de qualifications pour l’contre la RĂ©publique tchĂšque et la Bulgarie. Si c'est le cas et qu'il joue, les derniers espoirs desseraient anĂ©antis...Le point commun entreet les supporters de? Ils ont la mĂȘme idole :. ArrivĂ© Ă Stamford Bridge en 2004 en provenance de l’OM, l'illustre capitaine desa Ă©crit quelques-unes des plus belles pages du club et a fait rĂȘver le jeune joueur : «» Et siavait trouvĂ© le digne successeur du lĂ©gendaire ivoirien ?Un doublĂ© contre, un autre contrepuis un triplĂ© sur la pelouse de
 Cela fait sept buts en six apparitions d’Abraham aveccette saison en. Seulement deux joueurs ont fait mieux Ă 21 ans, ou plus jeune :avec Manchester United etavec Tottenham ! «, commente l’intĂ©ressĂ©. Je dois continuer Ă travailler dur Ă chaque entraĂźnement et Ă chaque match. »FormĂ© dans son Academy,a toujours refusĂ© de transfĂ©rer son attaquant, prĂ©fĂ©rant le prĂȘter afin qu’il gagne du temps de jeu. Notamment en, la deuxiĂšme division anglaise. Au cours de la saison, Abraham, 18 ans, rejointet est l’auteur de 16 buts en 48 matchs. Vont suivre un prĂȘt en Premier League Ă(8 buts) et un nouveau retour Ă l’échelon infĂ©rieur, du cĂŽtĂ© d’, le club de Birmingham lui doit en partie son retour en premiĂšre division.