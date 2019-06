🔴Côte d’Ivoire - Afrique du Sud: les compositions officielles !

(25 ans)

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 se dĂ©roule endu 21 juin au 19 juillet prochain,vous propose de dĂ©couvrir une sĂ©rie de portraits consacrĂ©s aux joueurs les plus attendus de la grande messe du football africain. Focus aujourd’hui sur le prodige des "Bafana Bafana" de l'Afrique du Sud,Percy TauWitbank (Afrique du Sud)AttaquantGaucher1,75 m18RU Saint-Gilloise (D2 belge)13 buts et 13 passes dĂ©cisives en 35 apparitions toutes compĂ©titions confondues3,5 M€ Le surdouĂ©, incarne Ă la fois le futur et le prĂ©sent du football sud-africain. Après avoir brillĂ© une paire de saisons avec les, le jeune attaquant a choisi d’aller tenter sa chance sur le "Vieux Continent". TransfĂ©rĂ© Ă, le joueur de 25 ans a dĂ» ĂŞtre prĂŞtĂ©, faute de permis de travail outre-Manche. C’est l’, club filiale desĂ©voluant en deuxième division belge, qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de ces services cette annĂ©e. Et quels services ! Avec une confortable avance,a Ă©tĂ© Ă©lu joueur de l’annĂ©e en. Auteur deetpasses dĂ©cisives enapparitions toutes compĂ©titions confondues durant l’exercice 2018/2019, l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe de la CAF aura Ă©claboussĂ© de sa classe l’antichambre de l’élite belge, contribuant par son art du dribble et son sens du but Ă propulser son Ă©quipe jusqu’aux play-offs d’accession Ă la. L’attend aujourd’hui beaucoup de ce virevoltant lutin, dont la complĂ©mentaritĂ© avec pourrait ĂŞtre l’un des gros atouts desdurant cette. Capable comme peu d’autres de changer de rythme et de direction balle au pied,sera notamment Ă surveiller comme le lait sur le feu pour la dĂ©fense ivoirienne ce lundi >> CAN 2019 : Suivez la rencontre CiV-AfSud en direct sur notre portail Ă partir de 14h30 gmt