🔴Clubs les plus riches du monde en 2019: le PSG à la 11e place !

Ci-après le classement complet (octobre 2019):

Top 10 des clubs ayant la plus forte valeur marchande, tous sports confondus :

Le classement a Ă©tĂ© Ă©tabli selon les critères suivants : la popularitĂ©, le potentiel marchand, les droits tĂ©lĂ©visuels et la rentabilitĂ©, tout en se basant sur des donnĂ©es financières publiques.A lire aussi >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire Sans grande surprise, tout en haut de la pyramide, trĂ´ne le trioet, avec un lĂ©ger avantage pour le gĂ©ant madrilène dont la valeur s’élève Ămilliards de dollars, contreetmilliards pour leet. Comme l'affirme, ces trois cadors du football mondial reprĂ©sentent Ă eux seuls quasi un quart de la valeur totale des 20 clubs les plus chers de la planète foot !Derrière, on retrouve logiquement les valeurs sĂ»res de la scène europĂ©enne avec leavec, talonnĂ© paravec une valorisation marchande estimĂ©e Ămilliards de dollars.1) Real Madrid – 4,2 milliards de dollars2) FC Barcelone – 4 milliards de dollars3) Manchester United – 3,8 milliards de dollars4) Bayern Munich – 3 milliards de dollars5) Manchester City – 2,6 milliards de dollars6) Chelsea – 2,5 milliards de dollars7) Arsenal – 2,2 milliards de dollars8) Liverpool – 2,1 milliards de dollars9) Tottenham – 1,6 milliard de dollars10) Juventus – 1,5 milliard de dollars11) PSG – 1,4 milliard de dollars1) Dallas Cowboys (NFL) – 5 milliards de dollars2) New York Yankees (MLB) – 4,6 milliards de dollars3)4)5) New York Knicks (NBA) – 4 milliards de dollars6)7) New England Patriots (NFL) – 3,8 milliards de dollars8) Los Angeles Lakers (NBA) – 3,7 milliards de dollars9) Golden State Warriors (NBA) – 3,5 milliards de dollars10) New York Giants (NFL) – 3,3 milliards de dollars