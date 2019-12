🔴Classement UEFA: Le Real Madrid en tête, le FC Barcelone 2ème !

Retrouvez la réaction de Thierry Laurey après la victoire de Strasbourg à Bordeaux (1-0), dimanche en Ligue 1.

Laurey : « Les garçons ont respecté les deux-trois objectifs fixés »

Strasbourg retrouve semaine après semaine de sa constance. Le Racing a décroché dimanche son 5eme succès sur les 8 dernières journées de L1, en s’imposant à Bordeaux (0-1) . Un succès maîtrisé, œuvre en partie d’un Thierry Laurey inspiré pour contrer les Girondins. « On a fait ce qu'il fallait défensivement pour empêcher les Bordelais de se créer des occasions, a soufflé le coach alsacien en conférence de presse. Celles qu'ils ont eues en première mi-temps, c'est nous qui leur avons données, avec des pertes dans la zone du milieu de terrain. On s'est mis en danger un peu tout seul. C'était un peu regrettable.Défensivement c'est plutôt bien. On aurait aimé mieux jouer les contres, on a eu des possibilités pour marquer le deuxième. Mais on avait pris l'option de verrouiller le match car on craignait cette équipe, à juste titre. »Laurey n’a toutefois pas souhaité tirer la couverture à lui après la rencontre. Il savourait simplement la réaction de son groupe, après la claque subie il y a une dizaine de jours à Brest (5-0). Une fessée suivie de deux victoires, le RCSA ayant aussi battu Toulouse le week-end dernier (4-2). «Il faut toujours avoir un peu de réussite. Je suis content de toute l'équipe, les garçons ont respecté les deux-trois objectifs fixés. C'est aussi une façon de me montrer que Brest était un accident. »