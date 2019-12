🔴Classement UEFA des clubs: Le Real domine l'Europe, le PSG surpasse Liverpool !

André Villas-Boas, l'entraßneur de l'OM, reconnaßt que son équipe aurait pu s'incliner à Metz samedi (1-1).

Villas-Boas : « Il y avait un bon Ă©tat d’esprit »

AprĂšs six victoires consĂ©cutives, l’Olympique de Marseille a vu ce samedi sa belle sĂ©rie s’arrĂȘter. Les PhocĂ©ens ont calĂ© sur le terrain de Metz (1-1), un mal classĂ©. Un coup d’arrĂȘt mais qui ne les a pas trop attristĂ©s cependant. Les joueurs et leur coach Ă©taient conscients de ne pas avoir livrĂ© leur meilleure prestation. De fait, ils se fĂ©licitaient surtout de ne pas ĂȘtre repartis bredouille de Lorraine.« On n'a pas fait une trĂšs bonne premiĂšre pĂ©riode et on a eu la chance de n'ĂȘtre menĂ©s que 1-0. MĂȘme si on n'a pas gagnĂ©, au moins on n'a pas perdu, a reconnu ValĂšre Germain sur Canal+. On a un peu moins bien jouĂ© que lors des derniers matchs. Mais Metz aussi a fait une bonne premiĂšre pĂ©riode ». AndrĂ© Villas-Boas a abondĂ© dans le mĂȘme sens en avouant que l’équipe « a jouĂ© lentement et perdu plusieurs ballons en attaque » durant la premiĂšre mi-temps. « On a souffert un peu (
) On Ă©tait trop Ă©parpillĂ©s sur le terrain. Il nous Ă©tait difficile de crĂ©er le style de jeu. Metz a Ă©tĂ© plus agressif et nous a posĂ© des problĂšmes », a ajoutĂ© le coach portugais.Marseille n’a pas eu le rendement qu’on lui connait, mais tout n’était pas Ă jeter et c’est sur quoi a cherchĂ© Ă insister AVB. « Je suis sincĂšrement cotĂ© du point pris, a-t-il tonnĂ©. Si Yohann ne fait pas cet arrĂȘt, je pense qu'on ne peut pas revenir au score dans un match comme ça. Il y avait donc un bel Ă©tat d'esprit. C'est un point mĂ©ritĂ©, et on aurait pu aussi gagner. C'Ă©tait un match imprĂ©visible et au final le nul est juste, les joueurs ont tout donné». S’il n’a pas souhaitĂ© s’alarmer, le technicien lusitanien a quand mĂȘme appelĂ© les siens Ă rebondir et assurer la victoire lors de la derniĂšre sortie de l’annĂ©e : « Il faut profiter du match contre NĂźmes pour bien finir la saison. »