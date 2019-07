🔴Cameroun : Seedorf et Kluivert limogés (officiel)

C'est désormais officiel. Tel que le ministre camerounais des Sports l'a indiqué lundi soir sur un plateau de la télévision nationale, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert viennent d'être virés de leurs postes de sélectionneur et sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de football du Cameroun. La décision prise par le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) vient d'être rendue publique.Dans sa note, Seidou Mbombo Njoya explique que sa décision se justifie par la sortie prématurée des Lions Indomptables aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en cours en Egypte. La Fécafoot a en effet décidé de mettre fin à compter de ce 16 juillet 2019, aux contrats qui la lient avec ces deux anciens internationaux néerlandais "conformément aux stipulations des clauses résolutoires de leurs contrats de travail respectifs".Notons pour mémoire que Seedorf et Kluivert ont été engagés par le Cameroun en août 2018, pour une durée de quatre ans.