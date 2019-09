🔴Bordeaux-PSG: Sarabia, Thiago Silva... les Tops et Flops

LE DEBRIEF



30 - Kylian Mbappé contre Bordeaux (30 minutes) :

5 tirs (3 cadrés)

13 ballons dans la surface adverse

Bordeaux contre Paris (90 minutes) :

4 tirs (1 cadré)

7 ballons dans la surface adverse



Bascule. #FCGBPSG @KMbappe pic.twitter.com/pCeBy5ZxAt



— OptaJean (@OptaJean) 28 septembre 2019

L’instant T :

LES BUTS

LES TOPS ET LES FLOPS

THIAGO SILVA (7)

BENOĂŽT COSTIL (7)

PABLO SARABIA (4)

LA FEUILLE DE MATCH

BORDEAUX – PSG : 0-1

Bordeaux

PSG

Le PSG  continue de s’appuyer avant tout sur Neymar pour engranger des points. Comme contre Strasbourg et Ă Lyon, c’est l’attaquant brĂ©silien qui a donnĂ© la victoire aux Parisiens ce samedi Ă Bordeaux (0-1). Il a ainsi concrĂ©tisĂ© la domination sans partage de son Ă©quipe sur cette rencontre, avec la complicitĂ© de Kylian MbappĂ©, entrĂ© Ă l’heure de jeu pour lui dĂ©livrer la passe dĂ©cisive. Neymar a ainsi marquĂ© les trois derniers buts en L1 du PSG , qui a conservĂ© sa place de leader du championnat en renouant avec la victoire, après son accident Ă domicile face Ă Reims dans la semaine (0-2).ÂRemontĂ© suite Ă son accroc de la semaine, le PSG avait pourtant rĂ©alisĂ© l’entame qu’il fallait pour ne pas avoir Ă attendre le cĹ“ur de la seconde pĂ©riode pour faire la diffĂ©rence. Avec son excellent contre-pressing, il a Ă©touffĂ©Â les Bordelais, dont les ambitions affichĂ©es avant la rencontre ont Ă©tĂ© rĂ©duites Ă nĂ©ant . Le 4-4-2 en phase dĂ©fensive de Paulo Sousa s’est ainsi trop rarement transformĂ© en 3-4-3 en possession du ballon, tant ses joueurs l’ont rendu rapidement Ă l’adversaire. Mais l’absence d’un avant-centre de mĂ©tier, Neymar Ă©tant positionnĂ© en faux 9, n’a pas permis de trouver preneur sur les nombreux centres tentĂ©s. Le BrĂ©silien Ă©tait aussi contraint de s’occuper de tout, avec des ailiers (Di Maria et Sarabia) pas dans un grand soir et un milieu plus travailleur que crĂ©ateur.Après 15 minutes d’une grande pauvretĂ© technique avant la mi-temps, les Parisiens ont repris leur domination de plus belle au retour des vestiaires. Mais il leur a fallu attendre l’entrĂ©e en jeu de MbappĂ©, qui avaient des fourmis dans les jambes sur le banc et qui a immĂ©diatement apportĂ© tout son punch, pour retrouver un second souffle. C’est nĂ©anmoins sur un ballon par les Girondins dans leurs 30 mètres que la diffĂ©rence est venue. Avec plus de justesse dans le dernier geste, le PSG se serait d’ailleurs mis Ă l’abri par la suite et se serait Ă©vitĂ© une fin de match oĂą il a perdu un peu de sa maĂ®trise pour se laisser gagner par la fĂ©brilitĂ©. A confirmer mardi prochain Ă Istanbul contre Galatasaray, dans un match de Ligue des Champions  qui pourrait dĂ©jĂ ouvrir au PSG la porte des 8emes de finale en cas de succès. Mais pour cela, il ne faudra pas vendanger autant que ces dernières semaines. Et il n’y aura pas Neymar pour forcer le verrou.87eme minute. Sur un rare contre bordelais, Hwang se dĂ©cale sur la gauche et trouve Benito dans la surface. Suite Ă un contact avec Gueye, le latĂ©ral suisse s’effondre et rĂ©clame le penalty. Les arbitres vidĂ©o Ă©changent avec JĂ©rĂ´me Brisard et estiment qu’il n’y a pas d’erreur manifeste de jugement. Probablement la bonne dĂ©cision, tant le contact Ă©tait lĂ©ger et pas forcĂ©ment initiĂ© par le SĂ©nĂ©galais.Pablo manque son contrĂ´le sur une passe d’Otavio et Gueye en profite pour rĂ©cupĂ©rer le ballon. Le milieu sĂ©nĂ©galais lance MbappĂ©, qui dĂ©pose la dĂ©fense bordelaise et centre au cordeau pour Neymar. L’attaquant brĂ©silien conclut Ă bout portant.De retour au cĹ“ur de sa dĂ©fense, le patron Thiago Silva est restĂ© dans la lignĂ©e de ses prestations contre le Real Madrid puis Ă Lyon. Le capitaine du PSG, d’une sĂ©rĂ©nitĂ© absolue, a encore fait apprĂ©ciuer son sens de l’anticipation et sa facilitĂ© technique. Si Bordeaux n’a pas obtenu la moindre occasion franche du match, il y est pour beaucoup.Sans un grand BenoĂ®t Costil, l’addition aurait Ă©tĂ© bien plus lourde pour les Bordelais et ce n’aurait pas Ă©tĂ© illogique. DĂ©cisif face Ă Di Maria et Neymar en l’espace d’une minute en première pĂ©riode, il s’est ensuite opposĂ© Ă MbappĂ© Ă deux reprises en seconde pĂ©riode. Impeccable dans ses sorties et omniprĂ©sent dans sa surface, il a rendu une vraie copie de capitaine.Auteur d’une bonne entame, Pablo Sarabia a bien cru enfin dĂ©bloquer son compteur buts avec le PSG. Mais il a Ă©tĂ© refusĂ© pour une position de hors-jeu de lui-mĂŞme au dĂ©part de l’action et l’Espagnol est ensuite retombĂ© dans ses travers. Peu de prises de risques, du dĂ©chet technique, une attitude corporelle nĂ©gative : l’ancien SĂ©villan est clairement dans le doute. Un souci pour l’animation offensive.Temps agrĂ©able – Pelouse excellente : M.Brisard ( : Neymar (70eme) pour le PSG : Tuchel (25eme), Marquinhos (30eme), Di Maria (72eme) et Verratti (92eme) pour le PSG : AucuneCostil (cap) () – Kwateng (), Mexer (), Koscielny (), Pablo () puis Benito (77eme) – Hwang (), TchouamĂ©ni (), Otavio (), Kalu () – Adli () puis De PrĂ©ville (56eme) – Briand () puis AĂŻt Bennasser (68eme) : Poussin (g), Jovanovic, Maja, Kamano : P.SousaNavas () – Meunier (), T.Silva (cap) (), A.Diallo (), Kurzawa () – Gueye (), Marquinhos (), Verratti () – Sarabia () puis MbappĂ© (60eme), Neymar () – Di Maria () puis Bernat (88eme) : Rico (g), Kimpembe, Paredes, A.Herrera, Icardi : T.Tuchel