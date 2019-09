🔴Bordeaux-PSG : Neymar-Mbappé, une première depuis... 5 mois !

NEYMAR-MBAPPÉ, UN DUO QUI N’A PAS PESÉ LÀ OÙ IL ÉTAIT ATTENDU

NEYMAR-MBAPPÉ ENFIN BIEN ACCOMPAGNÉS ?

MEUNIER : « ILS SONT CONSCIENTS QU’ILS S’ENTRAIDENT QUAND ILS SONT SUR LE TERRAIN »

Jamais deux sans trois, affirme le dicton. Neymar avait pourtant d’autres aspirations et ambitionnait un retour au FC Barcelone cet Ă©tĂ©. Mais son association avec Kylian MbappĂ©  au PSG aura bien droit Ă une troisiĂšme saison, aussi attendue que la suite d’un feuilleton sur Netflix. Jusqu’à maintenant, le duo n’a pas amenĂ© le club parisien oĂč les dirigeants l’espĂ©raient quand ils ont claquĂ© 400 millions d’euros Ă l’étĂ© 2017 post-« remunatada ». Deux sorties de route dĂšs les 8emes de finale de la Ligue des Champions et mĂȘme une derniĂšre saison sans aucune Coupe nationale supplĂ©mentaire au palmarĂšs : le projet qatari a reculĂ© quand les venues conjuguĂ©es de Neymar et de MbappĂ© devaient le propulser dans une autre dimension. De ce point de vue, l’expĂ©rience est un Ă©chec aprĂšs deux ans. Le duo a certes Ă©bloui rĂ©guliĂšrement quand il Ă©tait alignĂ© ensemble. Mais les blessures, en particulier celles du BrĂ©silien, ont empĂȘchĂ© la doublette d’enchaĂźner. Pour un bilan positif, sans ĂȘtre Ă©blouissant pour les standards du PSG, de 30 victoires, pour 5 nuls et 5 dĂ©faites.Paris a surtout inscrit une moyenne de 3,25 buts sur ces rencontres, MbappĂ© dĂ©livrant 9 passes dĂ©cisives Ă Â Neymar  et l’ancien de Santos une de moins au natif de Bondy. Ils ont fait exploser des dĂ©fenses, rĂ©alisĂ© des diffĂ©rences folles, enflammĂ© le Parc des Princes. Mais la paire n’a pas suffisamment pesĂ© lĂ oĂč le PSG l’attendait, Ă savoir dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Elle a deux matchs-rĂ©fĂ©rence sur la scĂšne europĂ©enne contre des cadors : contre le Bayern Munich en 2017 (3-0) et Liverpool en 2018 (2-1). A chaque fois sur la phase de groupes, Ă chaque fois au Parc des Princes. Pas dans des contextes hostiles Ă l’extĂ©rieur, encore moins dans des confrontations Ă Ă©limination directe, lĂ prĂ©cisĂ©ment oĂč Neymar et MbappĂ© devaient porter Paris. Les absences rĂ©pĂ©tĂ©es Ă la fin de l’hiver du premier y sont pour beaucoup.Mais le 8eme de finale aller neutre, pour ne pas dire plus, du duo contre le Real Madrid en fĂ©vrier 2018 (3-1) n’avait pas envoyĂ© des signaux encourageants. Ils n’ont pas toujours rĂ©ussi Ă mettre leur ego de cĂŽtĂ© pour le bien du collectif, ont donnĂ© rĂ©guliĂšrement le sentiment de jouer dans leur coin plus qu’avec ou pour les autres. C’était d’autant plus criant que le reste de l’effectif parisien Ă©tait bancal. Unai Emery puis Thomas Tuchel n’étaient pas outillĂ©s pour construire autour de Neymar et MbappĂ© un Ă©difice suffisamment solide pour Ă©viter que leurs arabesques ne plombent le reste. L’incompatibilitĂ© avec Cavani , autant comportementale que technique, a aussi sautĂ© aux yeux par moments.Â, plus Ă mĂȘme de mettre en valeur ses deux stars offensives, qui devraient ĂȘtre alignĂ©es ensemble Ă Bordeaux samedi (17h30). Une premiĂšre depuis cinq mois, qui marquera le coup d’envoi du test ultime pour le duo le plus excitant de l’histoire de la L1. Soit il est enfin digne de ses promesses, en particulier en Ligue des Champions, soit il laissera un fort goĂ»t d’inachevĂ©.Au plus fort des rumeurs concernant Neymar, MbappĂ© n’avait cessĂ© de clamer son envie de continuer Ă Ă©voluer Ă ses cĂŽtĂ©s.Â, avait-il par exemple lancĂ© avant le TrophĂ©e des Champions. Avant d’enfoncer une semaine plus tard : « On ne va pas se mentir, la situation de Neymar
 On va voir ce qu’il va se passer, parce que ce n’est pas la mĂȘme Ă©quipe. » Depuis, les deux s’affichent rĂ©guliĂšrement ensemble, Ă l’entraĂźnement ou dans les tribunes du Parc des Princes pour assister Ă la victoire contre le Real Madrid (3-0). « Ils ont une trĂšs bonne entente, a soulignĂ© Thomas Meunier dans la semaine. Ils sont conscients qu’ils s’entraident quand ils sont sur le terrain. L’un avec l’autre, c’est toujours mieux que l’un sans l’autre. » « Je suis convaincu qu’ils ont la clĂ©, a reconnu Thomas Tuchel  vendredi. Ils ont la qualitĂ©, ils doivent ĂȘtre dĂ©cisifs pour nous, ils donnent beaucoup de solutions dans notre jeu. (
) Kylian et Ney aiment jouer ensemble. » Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau. Mais en football, il faut surtout gagner. Et c’est Ă l’aune de ce critĂšre que le duo Neymar – MbappĂ© sera jugĂ©.