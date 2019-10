Ballon d’Or: El-Hadji Diouf encense Mbappé et... tacle le PSG !

Deux coups de pattes de SangarĂ© Lassina (5Ăšme) et du virevoltant attaquant, MofossĂ© Karidioula (14Ăšme) ont permis au WAC de se qualifier pour la suite de cette compĂ©tition. Au cours de ce match, disputĂ© au complexe sportif d'Abobo, les poulains de coach Kablan Marcelin, ont annoncĂ© tĂŽt la couleur. On joue Ă peine cinq minutes, quand SangarĂ© Lassina profite d'un cafouillage pour ouvrir le score pour les siens. Ce but motive davantage les GuĂȘpes. Et Ă force de pousser, ils corse l'addition par MofossĂ© Karidioula. Une action bien menĂ©e depuis la ligne mĂ©diane. Josias au terme d'une percĂ©e sur le couloir gauche, sert impeccablement MofossĂ© qui ouvre bien le pied pour le second but. 2-0 Ă la pause. A la reprise, l'Afad obtient un penalty. Mais Bedi StĂ©phane manque le cadre. Il rĂ©ussit tout de mĂȘme Ă rĂ©duire la marque Ă la 71eme mn sur une tĂȘte. Trop tard pour devancer le WAC. Les hommes de Williamsville seront face Ă l'Africa pour le compte des 8Ăšmes de finale.